Luka Doncic a le sentiment de laisser tomber Kyrie Irving

Les Mavs ont été proches de revenir d’un déficit de 31 points ce dimanche soir (116-111). Mais Paul George et James Harden ont tenu bon dans le « money time » face à Kyrie Irving et Luka Doncic pour revenir à 2-2 dans la série.

Un déficit de 31 points qui s’explique par une grosse différence d’adresse, les Clippers ayant commencé la partie par un 11/17 de loin, quand les Mavericks étaient de leur côté à 0/11, dont 0/5 pour le seul Luka Doncic. Bien qu’il finisse le match en triple-double (29 points, 10 rebonds et 10 passes), le Slovène ne s’est ainsi pas montré particulièrement adroit. Il termine la rencontre à 10/24 aux shoots, dont un 1/9 de loin qui fait tache.

Contrairement aux matchs précédents, où il avait plutôt bien résisté face aux attaquants adverses, Luka Doncic a aussi eu du mal en défense, en étant ciblé et en se trouvant rapidement sous la menace des fautes. Sans doute est-ce en partie lié à un genou douloureux. « Ça fait mal évidemment, mais ça ne devrait pas être une excuse » assume d’ailleurs le leader des Mavericks. « J’ai été trop nonchalant, je dois faire mieux que ça. »

Le sentiment de devoir en faire plus pour Kyrie Irving

Alors que Kyrie Irving a pour sa part inscrit 40 points à un bien meilleur 14/25 au tir, Luka Doncic sait qu’il doit mieux faire pour aider son coéquipier. Surtout que le duo a pris 60% des tirs de l’équipe…

« Je dois juste l’aider davantage », a ainsi lâché Luka Doncic à propos de Kyrie Irving, après deux derniers matchs compliqués en termes d’adresse. « J’ai l’impression de le laisser tomber, alors je dois être là. Je dois l’aider davantage. Il a donné tout ce qu’il avait et il a été incroyable pour nous tout au long de la série. »

Kyrie Irving se réjouit lui de voir son coéquipier en attendre plus de lui-même. « Il veut bien jouer et il veut avoir un plus gros impact, même s’il a presque un triple-double de moyenne sur la série, mais nous sommes toujours critiques à son égard et je pense qu’il est toujours critique envers lui-même ».

Incertain pour ce Game 4, Luka Doncic aura deux jours de repos pour soigner son genou avant de retourner à Los Angeles. Pour essayer de reprendre l’avantage du terrain dans cette folle série.