Le Heat doit encore activer le mode réaction

Boston avait frappé fort à domicile dans le Game 1. Miami avait alors réagi dans le Game 2. Dans le Game 3 en Floride, les Celtics ont repris les commandes de la série. Quelques heures avant cette quatrième manche, c’est donc encore une fois le Heat qui doit répondre.

Pour égaliser dans la série déjà et pour éviter de refaire les erreurs du troisième match.

« Franchement, on a fait erreur sur erreur offensivement : on n’a pas communiqué, on a gâché des possessions, perdu des ballons qu’on ne doit voir en playoffs », se lamentait Bam Adebayo. « On n’avait pas cette envie du Game 2, quand on avait donné le ton tout de suite. Quand on n’a pas cette mentalité de combat, on peut être écrasé de 20 points. »

Le Heat a manqué d’agressivité en attaque. « La prochaine fois, je vais crier sur mes coéquipiers pour qu’ils shootent », assure l’intérieur. « Il y a eu des moments où j’ai laissé passer des tirs », confirme Caleb Martin. « Je voulais faire circuler la balle et j’ai été un peu moins agressif. C’est ma faute. Je dois l’être davantage. »

Retrouver de l’adresse et de l’agressivité

La différence entre les deux matches est très claire : 9/28 à 3-pts dans le Game 3 contre un superbe (et historique pour Miami) 23/43 dans la deuxième manche. « Je dois faire mieux pour créer le jeu et prendre de bonnes décisions quand je suis dans la raquette. Pareil pour Adebayo », analyse Tyler Herro, auteur de seulement deux passes décisives dans le Game 3. « Nos coéquipiers doivent simplement shooter. Ils sont ouverts, ils doivent shooter. »

Autre élément qui montre que les Celtics ont mis la main sur la rencontre et bousculé les Floridiens : 10 rebonds offensifs et 17 points sur seconde chance. « Ils étaient les plus physiques, des deux côtés du terrain. Ils nous ont dominés physiquement, nous ont bougés sur les écrans et partout », constate d’ailleurs Erik Spoelstra. « On a été écrasé après les six, sept ou huit premières minutes du match. »

Heureusement, réagir et imposer un défi physique, le Heat sait faire, même sans Jimmy Butler. C’est même le meilleur moment pour apporter une réponse forte car, en cas de défaite, les Floridiens iront à Boston en étant menés 3-1…

« On a les éléments pour faire le boulot. On est conscient du challenge devant nous. On va s’efforcer de faire mieux ce lundi soir et on est totalement capable de le faire », annonce le coach du Heat. « On a des compétiteurs dans le groupe. On sait qu’on doit être connecté et très discipliné, qu’on doit faire le bon choix des deux côtés du terrain. »