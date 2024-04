Kevin Huerter : « J’ai fait ma meilleure saison l’an passé et ma pire cette année »

« Frustrant, c’est le mot. Même avant la blessure, il y avait beaucoup de hauts et de bas, et plus de bas que les saisons précédentes. » En deux phrases, Kevin Huerter a tout dit ou presque sur son exercice 2023/24. Il ne reste plus qu’à développer et entrer dans les détails.

Le shooteur des Kings a connu une fin de saison prématurée, blessé en mars puis opéré à l’épaule gauche, quelques jours seulement avant le « play-in ». Il n’a ainsi pas participé à la victoire face aux Warriors ni à la défaite face aux Pelicans.

Maladroit à 3-pts

Puis, ses performances ont été moins abouties : 10.2 points de moyenne (sa pire, après sa première saison) à 36% de réussite à 3-pts. Il n’avait jamais été aussi peu adroit dans ce domaine. Il a même perdu, pendant quelques jours, sa place de titulaire en décembre 2023…

« J’ai sans doute fait ma meilleure saison chez les professionnels l’an passé puis ensuite ma pire cette année, donc ça s’équilibre », explique Kevin Huerter.

Les Kings ont fait de gros efforts pour améliorer leur défense cette saison. Le shooteur a-t-il payé ses efforts de ce côté du terrain ensuite, quand il fallait trouver la cible ?

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de sacrifier l’un pour l’autre. Les meilleurs joueurs et les meilleures équipes de la ligue peuvent faire les deux », assure-t-il. « Je pense que notre équipe en est capable. Moi, en tant que joueur, aussi. »