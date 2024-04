Pourquoi Kevin Huerter a finalement choisi de se faire opérer

« Le timing craint clairement… » Kevin Huerter le savait. En décidant de se faire opérer au niveau de son épaule meurtrie, il allait manquer la suite des événements avec les Kings. « Il n’y a pas d’autre façon de le dire, mais c’est une opération réussie. C’est quelque chose que j’ai senti qu’il fallait faire pour ma santé à long terme et pour que je n’aie pas de problèmes avec ça à l’avenir », justifie le shooteur local.

On rappelle que celui-ci, le mois dernier, a été victime d’une faute de Desmond Bane alors qu’il montait vers le cercle en contre-attaque face à Memphis. Avec à l’arrivée, une luxation de l’épaule gauche et une déchirure du labrum. Épaule qui avait déjà souffert par le passé.

Un problème qui ne date pas d’hier

« C’est un problème que j’ai depuis quelques années. Ce n’était rien d’assez significatif pour que je doive le régler et me faire opérer pour quelque chose avec lequel j’ai joué et avec lequel j’ai eu l’impression de pouvoir revenir à 100%. Et avec lequel je n’ai pas eu de problèmes depuis deux ans. Avec cette dernière blessure – je l’appellerais ça un ‘épisode’ – c’est devenu plus important », développe l’arrière de 25 ans.

Difficile dans ce contexte de prendre le risque d’une aggravation d’une gêne qui traîne. « La décision s’est alors portée sur le fait de jouer malgré la blessure ou de la réparer complètement par une opération. Et là où elle en était, elle pouvait être réparée à 100% avec une opération. […] Je me suis donc dit que si j’attendais la prochaine fois que je me blesse, il pourrait y avoir des dommages que je ne pourrais pas réparer par une opération, et que je ne serais plus jamais le même », suppose-t-il.

La même situation que Julius Randle

S’il avait continué à jouer malgré sa blessure, les médecins lui avaient dit qu’ils étaient « presque certains » que son épaule finirait par lâcher à nouveau. Maintenant que l’opération est derrière lui, il se concentre sur son retour en pleine santé alors que son équipe est désormais « condamnée » à passer par le play-in pour se qualifier en playoffs.

Et Kevin Huerter, tout comme Malik Monk, ne sera pas là pour aider les Californiens. « C’est la partie qui craint. C’est pourquoi on a mis un peu de temps pour se décider, en essayant de trouver une solution pour pouvoir jouer et contribuer à l’équipe cette année et essayer de trouver quelqu’un qui dirait que c’est une option », lâche Huerter.

Mais cette option ne s’est pas présentée et le shooteur en termine avec une saison délicate sur le plan personnel, avec sa plus petite moyenne de points depuis sa saison rookie.

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 Total 413 29 44.4 38.2 76.6 0.6 2.9 3.5 3.1 2.3 0.9 1.3 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.