La police californienne enquête également sur Josh Giddey

Après la NBA, c’est désormais la police de Newport Beach, en Californie, qui a annoncé mener une enquête suite aux accusations anonymes émises en ligne contre Josh Giddey. L’Australien du Thunder est ainsi suspecté d’avoir entretenu une relation intime avec une adolescente mineure, l’an passé.

Sur les réseaux sociaux, un compte anonyme assurait ainsi que l’adolescente était sophomore au lycée l’an passé, au moment où elle et l’Australien du Thunder entretenaient une liaison. Elle aurait donc eu 15 ou 16 ans à l’époque, alors que le joueur d’Oklahoma City était de son côté âgé de 19 ou 20 ans. Une différence d’âge problématique, surtout si la relation a eu lieu en Californie, où la majorité sexuelle est fixée à 18 ans.

Interrogés, Mark Daigneault et son meneur de jeu ont plusieurs fois refusé de commenter les accusations, l’entraîneur expliquant qu’il s’agissait d’une « affaire personnelle » alors que le club a décidé de continuer à faire jouer Josh Giddey, aujourd’hui âgé de 21 ans, par rapport aux éléments en possession de la franchise.

« Le département de police de Newport Beach est au courant des informations qui circulent sur Internet concernant une relation présumée entre le joueur professionnel de basket Josh Giddey et une mineure », écrit la police dans un communiqué. « Le département de police de Newport Beach recherche activement des informations supplémentaires liées à ces allégations et suit toutes les pistes et les preuves afin d’obtenir les faits de l’affaire. »