Les Hawks perdent Jalen Johnson

C’est sans doute la très bonne surprise des Hawks cette saison. John Collins parti, on se demandait qui allait occuper le poste d’ailier fort à Atlanta, et c’est Jalen Johnson qui a saisi l’occasion.

L’ancien de Duke a ainsi très vite pris la place de Saddiq Bey dans le cinq, faisant sentir sa présence des deux côtés du parquet. De quoi doubler son temps de jeu (de 14.9 à 29.9 minutes de moyenne) et faire exploser sa moyenne de points (de 5.6 à 14.1) en se montrant plus efficace (59% de réussite dont 43% de loin, contre 49% et 29%) !

Même si les Hawks restent dans le ventre mou (8 victoires – 7 défaites) à l’Est, le développement de Jalen Johnson était une fantastique nouvelle pour Quin Snyder, et le tandem Trae Young – Dejounte Murray.

Sauf que face aux Wizards, le joueur de 21 ans a été déséquilibré par Kyle Kuzma alors qu’il partait au dunk.

L’atterrissage a donc été brutal, et le poignet gauche de Jalen Johnson a souffert. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de fracture, et pas besoin d’opération non plus, assure Shams Charania. La mauvaise, c’est que le joueur des Hawks va être absent entre 4 et 6 semaines, en fonction de sa récupération…

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 Total 148 21 50.6 32.8 69.4 0.9 4.5 5.4 2.0 1.7 0.7 1.0 0.6 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.