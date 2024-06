Le mauvais virage des Pacers

Il n’a pas manqué grand-chose aux Pacers pour enchaîner une deuxième victoire de suite. De la justesse dans les derniers instants surtout. Car si Tyrese Haliburton et sa bande ont cédé face aux Raptors, ils le doivent à leur déchet dans les ultimes secondes.

Indiana était devant à l’entrée du « money time ». Ils ont toujours la main à 30 secondes de la fin, avec un point d’avance, après un panier de leur meneur de jeu. Sur la remise en jeu suivante, Scottie Barnes fait une feinte de passe à Pascal Siakam et file vers le cercle. Il marque devant Myles Turner, qui fait faute en plus. Première erreur.

Absence et précipitation

« Je me suis manqué sur certaines défenses et je suis totalement responsable », assume le pivot pour l’Indy Star. « Barnes a été vers le panier et ensuite, c’est l’effet boule de neige. C’est ma faute. Je savais que ça allait arriver, on en a parlé pendant le temps-mort, mais j’ai eu une absence. »

Toronto a alors deux points d’avance. Tyrese Haliburton essaie de déborder O.G. Anunoby et attaque le panier. Il tente sa chance avec la planche, mais son tir est difficile et il se manque. Deuxième erreur.

« Je pense qu’il y avait faute, avec son bras sur ma hanche, mais les arbitres n’étaient pas d’accord », explique le All-Star, qui ne veut pas en faire une excuse. « Je me suis précipité. J’aurais dû chercher un meilleur shoot pour nous. J’ai pris de mauvaises décisions à la fin. »

Un dernier shoot qui aurait pu être meilleur ?

Malgré ces erreurs, les Raptors n’ont pas tué le match. La faute à une maladresse aux lancers-francs, avec trois ratés de suite, dont deux de la part de Gary Trent Jr. Les Pacers ont ainsi encore une balle de match dans les dernières secondes. Buddy Hield, excellent dans cette partie (31 points à 7/12 à 3-pts), se retrouve seul derrière l’arc, à 9 mètres. Il rate la cible avec la planche.

Au moment où il est servi par son meneur de jeu, le shooteur avait encore 2.8 secondes. Assez de temps donc pour poser un dribble, se rapprocher du panier et augmenter ses chances. Troisième erreur ?

« Ce tir m’allait bien. Je trouve qu’il était bon. Peu importe la distance, j’ai eu un catch-and-shoot », répond celui qui a retrouvé sa place dans le cinq majeur. « Je l’ai manqué, mais si je l’avais mis, on aurait dit que c’était un bon shoot. De plus, j’ai été chaud toute la soirée. C’est le jeu : on est bouillant, on manque un tir et on n’est pas récompensé. On peut dire que j’aurais dû poser un dribble ou pas, mais je prends cent fois ce tir en fin de match. »

« Je prends ça 10 fois sur 10 et je pense que tout le monde est d’accord avec ça. Il est ouvert, dans l’axe du panier. Il bosse sur ce tir tous les jours. C’était un excellent shoot », conclut Tyrese Haliburton.