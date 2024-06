Un nouveau cinq de départ aux Pacers

La correction face au Magic de dimanche dernier (128-116) a laissé des traces dans les vestiaires des Pacers.

Pour la première fois de la saison, Rick Carlisle a décidé de sortir Obi Toppin et Bennedict Mathurin du cinq de départ, remplacés par Buddy Hield et Aaron Nesmith.

« On a pensé qu’un peu plus de shooting nous aiderait », a simplement constaté Rick Carlisle dans l’Indy Star. « Nesmith en est à 46% et Hield à 43% en carrière. C’est une partie de notre raisonnement, bien qu’il y ait eu d’autres facteurs aussi. Mais les deux joueurs ont répondu présent. Sur les deux premiers tirs du match, un 3-points de l’un avant un 3-points de l’autre. »

Victorieux des Hawks dans un match au score fleuve (157-152 – le plus gros score de la saison sans prolongation), avec un Buddy Hield décisif (24 points) et même parfait (6 sur 6 à 3-points !), on peut dire que Rick Carlisle a vu juste. De même, Aaron Nesmith (17 points) a été très propre.

Tenter des choses, prendre des risques…

Résultat des courses : Indy est tout simplement le premier qualifié, à l’Est, pour les quarts de finale du tournoi NBA.

« Si on voulait avoir une chance de sortir de notre poule, on devait tenter quelque chose et prendre des risques. J’en ai parlé à Obi et à Benn le matin. Comme on pouvait le présager, les gars n’étaient pas contents de sortir du banc, mais je leur ai expliqué que c’était comme si on avait sept titulaires. De toute manière, ils sont rentrés cinq minutes après l’entre-deux. Ben a eu un peu de mal à se lancer mais il a été très bon en deuxième mi-temps. Quant à Obi, c’est un gars plus expérimenté, il a joué comme un adulte. Je suis fier d’eux et très content pour l’équipe. »