Alex Caruso remercie Mark Daigneault pour ses qualités de formateur

Certains l’oublient, mais avant de se révéler du côté de Los Angeles, Alex Caruso a passé trois saisons en G-League, entre 2016 et 2019. Il a évolué deux ans chez les South Bay Lakers, la franchise évidemment affiliée aux Lakers, mais il avait surtout débuté avec l’Oklahoma City Blue, la franchise affiliée au Thunder.

C’est d’ailleurs là-bas, en 2016/17 donc, que le désormais joueur des Bulls s’est véritablement mis à changer de dimension en défense, au contact d’un certain Mark Daigneault, aujourd’hui coach d’OKC.

« On s’entraînait tous les jours », se souvient-il, à l’approche du duel entre Chicago et Oklahoma City. « J’ai pris [ces exercices] au sérieux, car c’est juste la personne que je suis. Je me consacrerai toujours à 100% dans ce que j’entreprends. C’était juste de la répétition, pour bien faire les choses et être capable de transposer ça dans des matchs NBA. C’est devenu une habitude à ce moment-là, ce n’était plus quelque chose auquel je devais penser. Mark y est pour beaucoup, je lui accorde du crédit pour avoir instauré de telles sessions d’entraînement, pour nous avoir entraîné et pour nous avoir appris à être présent. »

Un outsider pour le DPOY ?

Désireux de confirmer sa place parmi les meilleurs défenseurs de la ligue avant la saison, Alex Caruso fait maintenant partie des outsiders pour le titre de Défenseur de l’année, quelques mois après avoir été retenu dans la All-Defensive First Team. Un statut qu’il doit donc, notamment, à Mark Daigneault, qui continue d’effectuer du bon boulot avec le Thunder…

« Il entraîne et parle exactement de la même manière qu’avec le Blue », juge le champion 2020, sans être plus surpris que ça. « Il nous a toujours gardé dans une très bonne perspective, par rapport à la manière dont il faut jouer et par rapport à la manière dont nous allions avoir du succès. J’ai vraiment aimé jouer pour lui. »

Qui sait, peut-être qu’Alex Caruso aura l’occasion de retrouver Mark Daigneault dans l’Oklahoma incessamment sous peu, alors que les Bulls pourraient profiter de sa valeur marchande au plus haut pour le transférer…

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 13 24 58.7 50.0 76.0 1.3 2.2 3.5 2.4 2.7 1.5 1.2 0.9 9.9 Total 305 21 43.7 37.4 74.9 0.6 2.1 2.7 2.7 2.0 1.2 1.2 0.4 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.