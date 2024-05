Alex Caruso, la valeur montante pour le titre de défenseur de l’année

« C’est un joueur phénoménal. Phénoménal. Je ne veux même pas parler de lui comme d’un ‘role player’. » Le compliment est signé Kevin Durant en direction d’Alex Caruso. Ce dernier, malgré son déficit de centimètres, a été missionné en défense sur la superstar des Suns il y a quelques jours, à la fin d’une rencontre disputée à Chicago.

Et quel impact du joueur des Bulls. À une minute de la fin du temps réglementaire, « KD » a été sanctionné d’un marcher en raison de la présence, au corps à corps, de son adversaire. Puis sur sa tentative de « buzzer beater », Alex Caruso est resté au contact jusqu’au bout, sans faire de faute et Kevin Durant a manqué son tir.

Auteur de sa meilleure sortie offensive de la saison (19 points), le meneur/arrière des Bulls a continué son harcèlement en prolongation et Kevin Durant a manqué ses cinq dernières tentatives de tirs dans le jeu, en cumulant quatrième quart-temps et prolongation.

« C’est d’abord sa mentalité. C’est un travailleur acharné qui va faire tout ce qu’il peut pour ses coéquipiers. C’est un super coéquipier qui joue dur et qui compense beaucoup d’erreurs. C’est juste un gars que vous pouvez mettre dans n’importe quelle équipe et qui va faire les bonnes lectures, les bons choix sur le plan défensif et offensif. Les Bulls ont de la chance de l’avoir », encense encore le joueur des Suns, cité par ESPN.

Un grand communicant

Les Bulls, aussi, sont conscients d’avoir cette chance. L’équipe est construire autour d’un trio (DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et Zach LaVine) à vocation offensive. Disposer d’un tel profil en complément est donc une nécessité pour l’équilibre de la 5e meilleure défense du pays l’an dernier (111.5 points encaissés sur 100 possessions).

« Certaines des choses qu’il fait, plonger sur les rebonds, sacrifier son corps… Vous devez soutenir votre frère quand vous voyez ça. Et l’aider autant que possible », remarque DeMar DeRozan. « Il aide toute l’équipe, il apporte de l’énergie et il guide la défense lorsqu’il est sur le terrain », complète Zach LaVine.

Au-delà de son intensité, la communication est centrale dans son impact défensif. Alex Caruso dit avoir beaucoup appris en la matière au contact de LeBron James et de Rajon Rondo, du temps où il évoluait aux Lakers. Si bien que DeMar DeRozan le compare aujourd’hui à plusieurs grands défenseurs de football américain (Ray Lewis, Deion Sanders, Charles Woodson). « Il est clairement l’un des meilleurs communicants de ce côté-là du terrain. »

Alors que Billy Donovan préfère être raisonnable par rapport à son temps de jeu (« Quand il commence à s’approcher régulièrement des 30 minutes par soir, c’est là qu’il a des difficultés. ») et donc ne pas le mettre directement dans le cinq majeur, Alex Caruso a obtenu sa première distinction défensive l’an dernier. Pourtant quasiment autant titulaire (36) que remplaçant (31), il a terminé dans le meilleur cinq défensif de la ligue.

Transformer cet impact en victoires

Le champion NBA 2020 peut-il viser encore plus gros ? Et s’inviter dans la course au trophée de meilleur défenseur de l’année ? « Il est suffisamment bon. C’était le meilleur défenseur arrière l’année dernière, certains de ses chiffres l’ont montré », juge Zach LaVine, qui conditionne toutefois ce trophée éventuel aux bons résultats collectifs. Ce qui, en l’état, n’est pas le cas (3 victoires – 6 défaites).

« J’ai clairement connu une très belle année sur le plan défensif, mais collectivement, être dans les cinq meilleures défenses avec des joueurs que l’on qualifie de non-défensifs, c’est une très grande réussite. L’enjeu est maintenant de transformer ça en victoires », réclame à ce sujet Alex Caruso.

Ce dernier, joueur non-drafté, apprécie que son travail soit apprécié et reconnu.

« Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que je serais en NBA, qui ne pensaient pas que je serais dans une équipe championne, qui ne pensaient pas que je serais dans le premier cinq défensif. Et il y a probablement un tas de gens qui ne pensent pas que je puisse gagner le titre de défenseur de l’année. Je n’exclus jamais rien, simplement parce que je continue à me surpasser pour viser les sommets. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.9 3.5 2.6 1.7 1.4 1.0 10.1 Total 363 23 44.0 38.0 75.1 0.6 2.3 2.9 2.9 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.