Les Lakers sur la piste de Zach LaVine… mais aussi Alex Caruso ?

Les Bulls savent qu’ils vont devoir gérer les rumeurs autour de Zach LaVine, maintenant que Shams Charania a annoncé que l’arrière et les Bulls étaient prêts à tourner la page, et chercher un transfert.

Et ça commence puisque The Athletic explique que les Lakers, le Heat et les Sixers sont les trois équipes susceptibles d’être intéressées par le double All-Star (2021, 2022). En charge de couvrir la franchise de Los Angeles, Jovan Buha assure que l’intérêt des « Purple & Gold » pour Zach LaVine est « réel », mais pas à n’importe quel prix.

Les qualités athlétiques et de shooteur de l’ancien des Wolves en font un complément forcément intéressant autour de LeBron James et d’Anthony Davis, mais l’échange pourrait inclure davantage…

Impossible de bouger avant le 15 décembre ?

Si Chicago décide de faire un grand ménage, les Lakers pourraient aussi se positionner sur DeMar DeRozan et/ou Alex Caruso, assure The Athletic. L’ancien chouchou des fans des Lakers peut-il faire son retour en Californie ? Au sein du club, on regrette en tout cas toujours de l’avoir laissé filer en misant sur Talen Horton-Tucker en 2021.

Récupérer Zach LaVine et Alex Caruso en échange de D’Angelo Russell, Rui Hachimura (quand ils deviendront transférables, à partir du 15 décembre prochain) et des choix/swaps semble en tout cas un scénario particulièrement attractif pour les dirigeants des Lakers.

Même si le contrat de Zach LaVine a de quoi faire sérieusement réfléchir puisqu’il vient juste d’entrer dans la deuxième année de son énorme prolongation. Il va ainsi toucher 138 millions de dollars sur les trois prochaines campagnes, avec une « player option » à 49 millions de dollars pour la saison 2026/27.

En tout cas, même si Austin Reaves est retourné sur le banc récemment, The Athletic assure que les Lakers n’ont pas l’intention de l’inclure lors des négociations. S’il y a des négociations.