Austin Reaves accepte son rôle de 6e homme

Depuis le début de saison, les Lakers avaient pris la mauvaise habitude de mal commencer les rencontres. Un chiffre le montrait de manière éclatante : Los Angeles avait un point-average négatif de 74 points sur les huit premiers quart-temps disputés ! Pour le dire autrement, LeBron James et ses coéquipiers perdaient en moyenne le premier acte de 9.25 points de moyenne.

Face à ce constat, à Phoenix, Darvin Ham a tenté un coup pour inverser la tendance en mettant Austin Reaves sur le banc pour titulariser Cam Reddish. Un choix fort – qui n’a pas payé, Los Angeles ayant perdu le premier acte de neuf points – car l’arrière s’était installé comme un titulaire indiscutable depuis la saison passée.

Un choix qu’il sentait venir

« Il fallait qu’on change un peu de disque », se justifie le coach pour Clutch Points. « Après, ce n’était pas une relégation pour Austin. Si on se souvient des grandes équipes de San Antonio, tout le monde savait que Manu Ginobili était un titulaire qui commençait sur le banc. Parfois, pour équilibrer son groupe, il faut mettre un joueur de ce niveau sur le banc. Ainsi, quand les titulaires soufflent, le niveau ne chute pas totalement. »

Comment le joueur a-t-il vécu cette décision, lui qui n’était pas totalement tranchant depuis le début de saison, n’étant pas toujours régulier ni adroit ?

« Je suis un compétiteur et on ne veut pas avoir ce genre de débat. On aimerait avoir mieux joué pour ne pas les avoir… », répond Austin Reaves. « J’avais analysé la situation et je le voyais un peu venir. Je n’ai pas été bon et l’équipe n’était pas dans une bonne passe en déplacement. Il fallait changer les choses. Mes parents m’ont appris très jeune que le coach, c’est le coach. Il faut respecter sa décision, qu’on soit d’accord ou pas. C’est ce que j’ai fait. Je respecte le fait qu’il m’a envoyé un texto et qu’on en a parlé les yeux dans les yeux. On a eu un dialogue sain, et pour moi le plus important c’est de gagner. »

Un remplaçant qui joue tout le dernier quart-temps

Ce fut le cas à Phoenix, avec une première victoire à l’extérieur pour les Californiens. « Si on change le cinq majeur et que les joueurs ne le prennent pas personnellement, c’est une bonne chose pour nous. Au fond, on essaie de gagner des matches », rappelle Anthony Davis.

Surtout, le choix de Darvin Ham a été payant à la fin. Déjà parce que Cam Reddish a été excellent en dernier quart-temps avec ses tirs primés et ses 9 points. Ensuite parce qu’Austin Reaves a lui aussi fait un bon match, avec 15 points et 7 passes. Les deux joueurs étaient sur le parquet, avec LeBron James, pour faire la différence avec un 11-0 pour commencer ce dernier acte.

Décisif dans le succès des Lakers, le joueur de Team USA a terminé la partie avec 35 minutes, soit son troisième temps de jeu le plus important depuis le début de la compétition. On est donc loin du placard… « On en a parlé de ça : ses minutes ne vont pas baisser et il continuera de finir les matches. Il a été phénoménal », conclut Darvin Ham.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.6 0.3 13.0 2023-24 LAL 8 32 41.6 27.8 80.8 1.3 3.1 4.4 4.0 1.9 1.5 2.6 0.1 13.1 Total 133 26 49.3 35.6 85.3 0.7 2.5 3.2 2.7 1.6 0.6 1.2 0.3 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.