All-Defensive Teams | Jrue Holiday et Alex Caruso complètent le premier cinq défensif de l’année

Après l’annonce de ses deux « All-Rookie Teams » hier, voilà que la NBA dévoile aujourd’hui ses deux meilleurs cinq défensifs de la saison, avant d’enchaîner demain sur les trois « All-NBA Teams » de 2022/23.

Pour ce qui est de la « All-Defensive First Team », personne n’a fait l’unanimité, mais on retrouve évidemment le Défenseur de l’année 2023, à savoir Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), ainsi que les deux autres finalistes du trophée, Brook Lopez (Bucks) et Evan Mobley (Cavaliers). Ils sont accompagnés par Jrue Holiday (Bucks) et Alex Caruso (Bulls) sur les lignes arrières.

Quant à la « All-Defensive Second Team », elle se compose de Derrick White (Celtics), Dillon Brooks (Grizzlies), OG Anunoby (Raptors), Draymond Green (Warriors) et enfin Bam Adebayo (Heat).

Avec deux joueurs chacune, Milwaukee et Memphis sont les deux équipes les mieux représentées du lot.

À noter, sans surprise, l’absence du triple DPOY, Rudy Gobert, qui figurait pourtant dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs depuis 2017 et qui n’a reçu… aucun vote cette année ! Sacré « Defensive Player of the year » il y a un an, Marcus Smart échoue cette fois-ci aux portes du deuxième cinq, en compagnie de Giannis Antetokounmpo, un autre ancien lauréat laissé de côté.

Jimmy Butler, Mikal Bridges, Jaden McDaniels, Herb Jones, Nic Claxton ou encore Joel Embiid sont d’autres noms qui devront, eux aussi, se contenter de simplement quelques voix par-ci par-là.