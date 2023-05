All-Rookie Teams | Pas de surprise dans le meilleur cinq

La distribution de ses récompenses individuelles terminée, la NBA commence maintenant à annoncer les meilleurs cinq de la saison en démarrant, comme d’habitude, par celui des meilleurs rookies.

Sans surprise, la « All-Rookie First Team » comprend ainsi les trois finalistes du trophée de Rookie de l’année 2023 : le lauréat Paolo Banchero (Magic), le seul à avoir fait l’unanimité, ainsi que Jalen Williams (Thunder) et Walker Kessler (Jazz). Un trio accompagné par Keegan Murray (Kings) et Bennedict Mathurin (Pacers).

Ce qui nous laisse, par conséquent, une « All-Rookie Second Team » composée de Jaden Ivey (Pistons), Jabari Smith Jr. (Rockets), Jeremy Sochan (Spurs), Jalen Duren (Pistons) et Tari Eason (Rockets).

Juste derrière au niveau des votes, mais donc absent des deux équipes, on retrouve Andrew Nembhard (Pacers), Shaedon Sharpe (Blazers) ou encore AJ Griffin (Hawks).