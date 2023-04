Rookie of the Year 2023 | Paolo Banchero sacré sans surprise

En attendant que le MVP et les différents meilleurs cinq (All-NBA, All-Defensive, All-Rookie) ne soient dévoilés, la NBA poursuit sa distribution des récompenses individuelles de la saison. Et voilà que c’est au tour de Paolo Banchero d’être mis à l’honneur, puisque l’ailier-fort du Magic a été nommé « Rookie of the Year » 2023, devant Jalen Williams et Walker Kessler.

Un sacre on ne peut plus logique et mérité, tant l’Italo-Américain a séduit dès sa première année avec Orlando, compilant 20.0 points, 6.9 rebonds et 3.7 passes de moyenne, à 43% au shoot (dont 30% à 3-points) et 74% aux lancers. Répondant très vite aux attentes placées en lui, malgré quelques coups de mou logiques pour un débutant, avec notamment quatre des cinq titres de « Rookie of the Month » qui ont atterri dans sa besace à l’Est.

Drafté en première position il y a un an, dès sa sortie de Duke, Paolo Banchero devient par conséquent le 22e numéro un de Draft de l’histoire à être élu Rookie de l’année, en plus de n’être que le 3e joueur du Magic à remporter un tel trophée après Shaquille O’Neal (1993) puis Mike Miller (2001), et d’être le 51e rookie de l’histoire à tourner à 20+ points de moyenne.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 Total 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.