Le sourire de Bronny James fait craquer son papa

Avant d’assister à la victoire des Lakers face aux Rockets, et au nouveau show de son père, Bronny James était en tenue pour la rencontre de USC face à Brown. Le fils aîné de LeBron James a effectué quelques exercices de tirs et de dribbles, avant de s’asseoir sur le banc pour encourager ses coéquipiers. C’est une étape de plus vers un retour à la compétition, et sans doute que la prochaine sera de participer à l’échauffement complet avant une rencontre.

« C’était génial qu’il participe aux exercices avec l’équipe. Il fait partie intégrante de notre programme et de notre équipe. C’est un coéquipier formidable », a déclaré Andy Enfield, l’entraîneur de l’USC. « Nous espérons qu’il reviendra un jour sur le terrain, mais ce n’est pas à moi de décider de la date. Nous allons être patients. »

LeBron James « super heureux » de revoir son fils

Une chose est sûre : quatre mois après son opération du coeur, consécutive à un arrêt cardiaque en plein entraînement, Bronny est sur la voie du retour, et LeBron James est le plus heureux des papas.

« Il en est tout proche, vraiment tout proche » confirme ainsi le « King » à propos de la reprise du fiston. « C’était génial qu’il soit là, et de le voir avec le sourire. Tous ceux qui ont des enfants à l’université savent qu’ils partent et que vous ne les verrez peut-être pas pendant une semaine ou deux. Puis ils débarquent à la maison pour faire la lessive et manger un bon repas. Cela me rend super heureux ! ».