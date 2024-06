Le MVP de la nuit | LeBron James a encore puni Dillon Brooks !

Mais où et quand s’arrêtera LeBron James ?!? À bientôt 39 ans, le voilà qui signe une nouvelle performance dingue pour un joueur aussi âgé : 37 points, 8 passes, 6 rebonds et 3 interceptions. Le tout à 14 sur 19 aux tirs, et c’est lui qui inscrit le lancer-franc de la victoire face aux Rockets, à 1.9 seconde de la fin. Tout juste peut-on reprocher à Darvin Ham de le faire jouer 40 minutes !

« Chaque jour, il faut que je me rappelle qu’il est âgé » explique Austin Reaves. « Il se bat contre le Temps mieux que quiconque, à l’exception de Tom Brady. La chose la plus singulière chez lui, c’est que je ne l’ai jamais vu de mauvaise humeur. Il est toujours plein d’entrain. C’est le joueur le plus âgé de la NBA, et il continue de se comporter comme s’il avait 20 ans. Et puis, il joue toujours de la même façon, peu importe l’adversaire. »

C’est déjà le 5e match à 30 points et plus du quadruple MVP cette saison, et cette nuit, il retrouvait son ennemi intime, Dillon Brooks, passé de Memphis à Houston pendant l’été. Le Canadien a vécu une nouvelle soirée cauchemar à la Crypto.com Arena, et LeBron ne s’est pas gêné pour le chambrer avec un « Too Small » lancé après un panier toute en puissance.

« Quoi que fasse Brooks, ça n’a aucun impact sur LeBron… En fait, j’imagine que Dillon Brooks souhaite juste faire partie de la légende de LeBron » ironise Rui Hachimura.

Et dire qu’il est malade…

Une « légende » qui s’enrichit puisque LeBron James a profité de la soirée pour grimper dans trois classements statistiques. Il est d’abord devenu le 4e joueur de l’histoire à franchir le seuil des 10 500 passes en carrière. Ensuite, il grimpe à la 7e place du classement des 3-points inscrits, et enfin, le voilà 8e intercepteur de l’histoire.

Et dire qu’il n’est pas à 100%…

« En ce moment, je suis sur un très bon rythme » juge-t-il en bord de terrain. « Je ne me sens pas exceptionnellement bien car je dois gérer quelques pépins, et je suis un peu malade. Mais je fais confiance au travail, et la compétition me donne un peu d’allant. Mes coéquipiers ont besoin que je sois prêt, et je suis content de traverser tout ça pour eux. Si je suis dans le cinq de départ, c’est que je peux jouer ! »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.