Dillon Brooks – LeBron James, souviens-toi le printemps dernier…

Remarquable d’adresse derrière l’arc depuis le début de saison, Dillon Brooks va de nouveau porter son costume de gros défenseur ce mercredi soir avec la réception des Lakers. Il va ainsi retrouver LeBron James. Les deux hommes avaient animé le premier tour des playoffs 2023.

Dans son style toujours aussi provocateur, l’ailier avait tenté de « chatouiller l’ours », n’hésitant pas à qualifier LeBron James de « vieux ». Le All-Star des Lakers avait répondu sur le terrain et Memphis avait été sorti.

N’exprimant aucun regret ensuite, alors que son comportement et ses piètres performances avaient irrité les Grizzlies, Dillon Brooks porte désormais le maillot de Houston et son coach veut le voir dans ce rôle d’anti-LeBron.

« C’est un peu pour ça qu’on l’a fait venir ici », admet Ime Udoka pour le Houston Chronicle. « Pour changer la franchise, l’état d’esprit de cette équipe. C’est l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, c’est évident, et tout le monde le constate soir après soir : les efforts qu’il fait, son attention pour les détails dans ses duels. Tout ceci est contagieux. »

Tenter de fatiguer LeBron James

De son côté, le principal intéressé n’a pas voulu rallumer la flamme des derniers playoffs. « Le match, c’est Rockets – Lakers, pas lui contre moi. On veut gagner pour continuer notre série de victoires ».

Néanmoins, son duel avec LeBron James sera logiquement scruté. Comment Dillon Brooks va-t-il s’y prendre pour ralentir la star de Los Angeles, qui tourne à 25.3 points de moyenne à 56% de réussite au shoot cette saison ?

« Je suis prêt à le coincer. Il shoote et joue très bien. Je vais seulement essayer de le fatiguer, le faire entrer dans le dernier quart-temps le plus tôt possible », décrit le Canadien. « L’attaquer sur tout-terrain quand il remonte la balle. Dès qu’il joue au poste, je vais au contact. Je le bouscule quand il se déplace. Quand il défendra sur moi, je vais l’attaquer. Je veux qu’il ait beaucoup de choses à faire. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.