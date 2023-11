Dillon Brooks toujours sur son nuage depuis la Coupe du monde

Même si c’est la défense qui a permis aux Rockets de survivre à leur panne offensive en troisième quart-temps puis de l’emporter contre les Kings, il a néanmoins fallu marquer des points. Et le meilleur marqueur de cette partie, ce fut Dillon Brooks, avec 26 points.

En plus de faire son travail défensif, toujours aussi précieux, il a alimenté la marque pour des Rockets en difficulté. « Il a fait les efforts et marqué quelques paniers primés. Il a en quelque sorte stoppé l’hémorragie jusqu’à ce qu’on reparte », livre Ime Udoka pour le Houston Chronicle.

Voir le Canadien dans ce rôle n’est pas totalement une surprise. Avec 17.8 points de moyenne, il est le deuxième marqueur de son équipe, à égalité avec Fred VanVleet et derrière Alperen Sengun (18.4). Plus remarquables encore sont ses pourcentages. Il affiche 60% de réussite au shoot et également 60% à 3-pts !

Pourtant, comme à Memphis, il ne prend pas toujours des tirs parfaits… « Il marque des shoots parfois bizarres. On l’a vu au fil de sa carrière. Aussi dingue que cela puisse sembler, il travaille ces shoots un peu fous », explique le coach texan.

Dillon Brooks a désormais des systèmes pour lui

Mais depuis cet été et sa Coupe du monde réussie, ponctuée par 39 points face à Team USA dans le match pour la médaille de bronze, l’ancien de Memphis carbure à la confiance. En ce moment, il est bouillant.

« Il déroule. Il a fait un superbe été et ça se traduit dans ce début de saison », résume Fred VanVleet. « Il a beaucoup à prouver et on est heureux de l’avoir avec nous dans l’équipe. Il a été positif pour nous tout l’été, pendant le training camp et encore dans ces premiers matches. On va avoir besoin de s’appuyer sur lui et contre les Kings, il a été énorme. »

Dillon Brooks s’épanouit donc dans son rôle de « 3&D », au sein d’une équipe altruiste, « qui cherche le meilleur shoot sur chaque possession. Les gars ne pénètrent pas pour marquer, mais pour passer », insistait-il après la victoire contre Sacramento. Les Rockets veulent donc, et peuvent actuellement puisqu’il est très bon, l’utiliser le plus possible pour faire mal à l’adversaire.

« On a quelques systèmes particuliers pour lui, pour qu’il profite des matchups. Les équipes adverses vont mettre leurs meilleurs défenseurs sur Jalen Green et Fred VanVleet, donc Dillon aura souvent un duel avantageux », analyse Ime Udoka. « On n’en a pas profité contre Stephen Curry l’autre soir par exemple. Contre les Kings, face à Kevin Huerter, on l’a fait avec quelques schémas travaillés ces derniers jours pour qu’il ait des tirs faciles. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 5 35 60.4 60.0 92.9 0.8 3.6 4.4 2.4 3.4 1.6 2.4 0.0 17.8 Total 350 29 41.8 34.5 79.7 0.7 2.4 3.1 2.1 3.3 1.0 1.6 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.