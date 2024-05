Les Rockets sauvés par leur défense

Ime Udoka a eu une excellente idée pendant les deux jours d’entraînement avant la réception des Kings : mettre en place des exercices où les Rockets devaient imposer leur puissance physique. Ainsi, les joueurs ont passé leur temps à se rentrer dedans pour corriger des manques bien visibles au rebond depuis le début de saison.

« On avait l’impression de revenir au temps de l’université », commente Dillon Brooks pour le Houston Chronicle. « C’étaient de simples exercices de rebond, à l’ancienne, où il fallait être physique et bloquer son joueur », ajoute Jabari Smith Jr.

Pourtant, c’est bien au niveau de l’adresse que les Rockets ont fait la différence en première mi-temps contre Sacramento. Les Texans étaient sur leur lancée du match contre les Hornets, où ils avaient été très adroits de loin. Ils mènent ainsi de six points à la pause.

C’est ensuite que la dimension physique a été très utile. Car le troisième quart-temps est une catastrophe. Le mot n’est pas trop fort : 12 petits points marqués à 3/23 au shoot et 1/11 à 3-pts ! Pourtant, à l’entame du dernier acte, les Rockets sont toujours devant au score. Comment ont-ils fait ?

« On n’a rien mis dans ce quart-temps, mais ils ont marqué 15 points. On a été capable de tenir », se réjouit le coach. « On a encaissé 36 points en seconde période, après un deuxième quart-temps à 34 points de leur part. Je suis ravi de notre effort. Globalement, ce fut notre match le plus régulier de ce point de vue. »

La parole est à la défense

C’est la défense qui a tenu donc, malgré une période de sept minutes sans le moindre point… Pour la première fois de la saison, les Rockets gagnent la bataille au rebond et même si l’attaque a fait défaut – c’est le moins que l’on puisse dire – pendant de très longues séquences, ils ont serré les dents et c’est passé.

« Il faut pouvoir s’appuyer sur notre défense. C’est pour ça qu’avoir cette base, c’est génial, surtout dans cette ligue », constate Fred VanVleet. « Il y aura des moments où la balle ne va pas rentrer. On a manqué des tirs faciles, des layups, des shoots ouverts. Donc, dans ces instants-là, il faut se reposer sur la défense. On l’a fait, on a résisté. »

Limiter les Kings (meilleure attaque de la saison passée) à seulement 89 points, ce n’est pas une mince affaire. Avec une telle défense, les Rockets pourront voyager loin.

« Cela montre notre solidarité, notre confiance les uns envers les autres, et la confiance dans ce que le coach nous enseigne », résume Smith Jr. « Nos shoots ne rentraient pas dans ce troisième quart-temps, c’est la défense qui a parlé et on est resté dans le coup. »