Grâce à leur attaque, les Rockets ouvrent leur compteur de victoires

Les téléspectateurs du match entre Houston et Charlotte ont pu pleinement apprécier le son de la ficelle, très amplifié par les micros, puisque les Rockets ont allumé de loin pendant toute la partie. En premier quart-temps, ils ont été accompagnés par les Hornets, eux aussi adroits.

Puis avec quelques stops, notamment grâce à l’activité de Dillon Brooks (5 interceptions), ils ont fait l’écart. Le ballon circulait en attaque, la défense tenait et Houston a ainsi pris 18 points d’avance en milieu de deuxième quart-temps. Mais une baisse de tension et un manque de lucidité de Jalen Green sur plusieurs possessions relancent Charlotte, qui n’est qu’à deux points à la pause.

« C’était le message à la mi-temps : on a eu 18 points d’avance et maintenant, il n’y en a plus que deux », explique Ime Udoka au Houston Chronicle. « On avait construit notre avance, pendant un quart-temps et demi, sur le mouvement du ballon, sur des shoots ouverts, sur le fait de jouer dans la raquette. On s’est relâché et on a commencé à jouer en un-contre-un. »

La seconde période ressemble davantage au début de match. Les Rockets frappent de loin et avec une énorme réussite : 13/16 à 3-pts après la pause ! Surtout, avec 19 passes sur 22 paniers, le jeu collectif était en place.

« On faisait les bons choix pour les autres. On pénètre, deux joueurs arrivent et on trouve le shooteur ouvert. Leur défense a dicté notre attaque. Ils mettaient la pression, donc il ne fallait pas trop garder le ballon et le ressortir », analyse Dillon Brooks. « Faire le bon choix, au bon moment, prendre des décisions rapides et partager le ballon, c’est contagieux », poursuit Fred VanVleet. « On a cherché des bons tirs et les passes étaient bonnes. »

« C’était un peu les deux extrêmes. On n’a pas réussi à mettre dedans avant, et dans cette rencontre, on n’en manque pas un »

Tout n’a pas été parfait en défense, les Hornets ayant pris 15 rebonds offensifs par exemple, et avec 17 ballons perdus, les Texans ont gâché des possessions.

Mais quand on termine un match avec un 21/37 à 3-pts (57% de réussite), la vie est forcément plus facile.

Surtout quand, comme le rappelle VanVleet, les Rockets ont souffert dans ce domaine depuis le début de saison. « C’était un peu les deux extrêmes », juge l’ancien des Raptors. « On n’a pas réussi à mettre dedans avant, et dans cette rencontre, on n’en manque pas un. On va essayer de construire là-dessus. »

Comme ceux de Brooklyn avant, les joueurs de Houston ouvrent ainsi leur compteur de victoire face aux faibles Hornets, avec une prestation offensive de qualité.

« On a eu des shoots ouverts et on a compris ce qu’ils faisaient en défense, c’est-à-dire bloquer la raquette. Il fallait jouer dans la raquette pour fixer la défense et trouver son coéquipier », analyse le coach. « 21 tirs primés marqués, c’est évidemment un bon chiffre. Plus que ça, les joueurs ont shooté avec confiance. Quand on fait 35 passes décisives, que la balle bouge et qu’on a des shoots ouverts, ça va tomber dedans. »