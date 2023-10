Le train des Nets a roulé sur les Hornets

Après deux défaites où ils avaient pourtant pris les commandes des rencontres, les Nets avaient encore besoin d’ouvrir leur compteur. Le déplacement à Charlotte était parfait pour cela et les joueurs de Jacque Vaughn ont mis les ingrédients et la manière nécessaires pour l’emporter.

Le coach, face aux absences de Nic Claxton et Cam Johnson, avait misé sur un cinq majeur de petite taille, avec Dorian Finney-Smith au poste de pivot. L’objectif ? Courir, encore courir et toujours courir.

Dès les premières secondes, c’était visible. Ben Simmons a amorcé le jeu rapide dès le rebond défensif, avec des passes de quarterback. Brooklyn était aussi bien aidé en transition par une défense des Hornets désorganisée, qui laissait des espaces vers le cercle. Résultat : 15-2 après moins de trois minutes de jeu et un premier quart-temps dominé de la tête et des épaules.

« Cela nous a mis dans un bon rythme, une bonne dynamique pour commencer ce match », commente Cam Thomas, 33 points dans cette victoire, pour le New York Post. « Habituellement, on démarre doucement, donc commencer vite, c’était une bonne chose. On a couru, on a eu des paniers primés ouverts. Et quand on court, on a des ‘mismatches’, on peut faire jouer des grands sur des petits et faire de l’isolation. Les contre-attaques ça ouvre beaucoup de choses. »

Mikal Bridges évacue sa frustration

Dans ce style de jeu très ouvert et face à une équipe faible, Ben Simmons est très à l’aise. Il termine avec 11 points, 10 rebonds et 8 passes et les Nets ont inscrit 28 points en contre-attaque.

« Cela démontre qu’on peut obtenir énormément de shoots, et des bons. C’est ma priorité : courir, remonter la balle, mettre du rythme et trouver mes coéquipiers », décrit l’ancien de Philadelphie. « Gagner, c’était notre priorité à Charlotte et tout le monde était sur la même longueur d’onde. »

Ce succès a donc non seulement ouvert le compteur des Nets, mais aussi permis à Mikal Bridges de lancer sa saison. La star des Nets fut assez moyenne dans les deux premiers matches. Mais avec 24 points à 10/13 au shoot, dont un premier quart-temps facile à 9 unités et conclut avec un panier primé au buzzer, il s’est offert une première prestation de qualité.

« Je devais laisser couler, laisser venir le jeu à moi et être agressif quand j’étais sur le terrain. Et trouver du plaisir », juge l’ancien des Suns. « J’étais trop concentré sur moi-même, à essayer de faire ceci ou cela. Je me sentais frustré ces deux derniers matches, je ne m’amusais pas sur le terrain. Il fallait que je joue libéré, que je m’amuse. Et ma mère m’a parlé aussi. »