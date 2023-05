Dillon Brooks ne regrette pas d’avoir chauffé LeBron James

Dillon Brooks a utilisé sa technique habituelle face à LeBron James, se plaçant dans un rôle de provocateur pour déstabiliser son adversaire direct. Sauf que ça n’a pas vraiment fonctionné comme espéré…

Car même s’il n’a pas écrasé la série comme il a pu le faire par le passé, le « King » a tout de même compilé 22.2 points, 11.2 rebonds et 5.2 passes de moyenne, malgré son 8/41 à 3-points. Surtout, il n’est jamais rentré dans le jeu du « trashtalking » sur le terrain, laissant les commentaires de Dillon Brooks sans réponse jusqu’à la victoire finale.

De son côté, Dillon Brooks s’est un peu perdu, avec 10.5 points de moyenne à 31% de réussite au tir, dont 24% de loin. Ses mauvais gestes et ses provocations l’ont placé dans le collimateur des arbitres et des fans.

Regrette-t-il d’avoir voulu « chatouiller l’ours » LeBron James en le traitant de « vieux » ? « Non, je suis comme ça » assure-t-il. « Je ne le regrette pas. Je suis un compétiteur. Je suis dans la compétition. »

Les Grizzlies veulent plus d’humilité

Reste à voir si les Grizzlies sont dans le même état d’esprit. Ja Morant a ainsi indiqué qu’il allait faire moins de « trashtalking » et être plus humble à l’avenir. L’attitude irrévérencieuse de cette équipe lui a ainsi peut-être joué de mauvais tours, et Memphis ne serait pas contre remplacer Dillon Brooks par un ailier qui attire moins l’attention, tout en étant plus efficace. On se souvient que le club s’était positionné sur Mikal Bridges ou OG Anunoby.

Sanctionné par la ligue pour avoir refusé de parler à la presse de Los Angeles lors du premier tour, Dillon Brooks est désormais free agent, et le GM du Tennessee, Zach Kleiman, n’a pas voulu s’avancer sur son avenir proche…

« Je pense qu’il y a certainement eu des distractions que nous avons nous-mêmes créées dans cette série », a simplement expliqué le dirigeant. « En regardant vers l’avenir et en réfléchissant au futur, ce sont des choses que nous allons garder à l’esprit du point de vue de la compétitivité ».

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 Total 345 29 41.6 34.2 79.5 0.7 2.4 3.1 2.1 3.3 0.9 1.6 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.