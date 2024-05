Les Grizzlies en pleine crise d’identité

Les Grizzlies sont éliminés prématurément, mais Taylor Jenkins va passer entre les gouttes des critiques. Le technicien de Memphis a encore réalisé un travail exceptionnel malgré les blessures de joueurs majeurs, et les pétages de plomb de Ja Morant et Dillon Brooks. Cette nuit, il était privé de Steven Adams, Brandon Clarke et Luke Kennard, et il a fait de son mieux. Mais la marche était trop haute, surtout quand son leader, Ja Morant, signe un affreux 3 sur 16 aux tirs.

« Je pense qu’on a une très bonne culture, et elle est mise à l’épreuve » prévient le coach de Memphis. « Ce que veux dire, c’est qu’il y aura des occasions de voir à quel point vous êtes forts, solidaires, résistants et disciplinés. Et puis, est-ce qu’on construit vraiment quelque chose jour après jour pour essayer de gagner un titre. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Rien ne se fait en ligne droite. »

A demi-mots, Jenkins rappelle que ses joueurs se sont vus trop beaux. Ils ont manqué de modestie, comme si l’élimination face aux Warriors en 2022 n’avait pas servi de leçon. Michael Jordan et les Bulls ont perdu, et ils ont appris à gagner. Les Warriors ont perdu, et ils ont appris à gagner. Les Bucks aussi. A titre individuel, LeBron James est aussi bien placé pour le savoir, lui qui a perdu deux finales NBA avant d’être sacré.

Sont-ils prêts à se regarder dans un miroir ?

Pour Jenkins, il faut que cette défaite serve vraiment de leçon, que ce soit un mal pour un bien.

« Pour moi, c’est le bon moment pour que ce soit l’ultime piqûre de rappel. Allons-nous vraiment comprendre qu’il y a une préparation pendant l’intersaison et une préparation pendant la saison ? Il y a ce que l’on fait à l’entraînement et en dehors du terrain, et il est clair qu’il y a des choses que nous devons contrôler et que nous devons aborder ensemble. Comment allons-nous nous soutenir mutuellement dans tout cela ? C’est un parcours que l’on fait ensemble du début à la fin de la saison, et ce n’est pas censé être facile, rien de tout cela. Alors, allons-nous prendre les choses à la légère et les considérer comme acquises ou allons-nous nous regarder dans un miroir ? »

Les Grizzlies sans trash-talking ne sont pas les Grizzlies

Ces joueurs sont-ils prêts à faire leur auto-critique ? Ja Morant assure que oui. Dillon Brooks, qui est free agent, n’a pas voulu répondre à la presse. Ce qui n’augure rien de bon. A moins que ce ne soit vraiment l’identité des Grizzlies, et c’est ce que laisse entendre Desmond Bane.

« Je pense que si nous ne sommes pas sur le terrain à faire du trash-talking, à se mesure aux adversaires et à jouer avec cette passions en nous, nous ne serons pas la même équipe. Je ne pense donc pas que cela doive disparaître. Il est évident qu’il faut choisir ses moments et être intelligent, mais il faut dire ce que l’on a sur le cœur et nous ferons de notre mieux pour le confirmer par notre jeu. »