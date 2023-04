Dillon Brooks poussé vers la sortie cet été ?

S’il apporte beaucoup en défense, Dillon Brooks plombe de manière équivalente les Grizzlies en attaque, notamment en ce moment en playoffs à cause de sa faible adresse extérieure, mais aussi de ses provocations qui peuvent perturber le groupe. Résultat, à Memphis, on pourrait profiter qu’il soit free agent pour tenter de trouver mieux à son poste.

Davantage dans l’actualité pour sa manchette dans l’entre-jambes de LeBron James et ses déclarations hors-terrains que pour ses performances sportives, l’ailier canadien sera plus exactement « free agent » non protégé, et dans les bureaux des Grizzlies, on pourrait se remettre en quête d’un successeur. Déjà, en février dernier, la franchise avait tenté de récupérer Mikal Bridges ou OG Anunoby.

« Ils ont proposé quatre premiers tours de Draft aux Nets pour récupérer Mikal Bridges. Ils étaient dans des discussions avancées avec les Raptors, mais ces derniers étaient gourmands en choix de Draft pour lâcher OG Anunoby » rappelait effectivement Tim MacMahon d’ESPN. « Ils ont déjà tenté de se séparer de Dillon Brooks. »

Solide défenseur extérieur mais clairement moins bon attaquant que d’autres joueurs de son profil sur le même poste, Dillon Brooks pourrait donc être poussé vers la sortie par son équipe de toujours. Qui se retrouverait donc face à l’obligation, pour ne pas affaiblir le plafond collectif de l’équipe, de trouver mieux sur le marché.

Peut-être du côté de Toronto, une nouvelle fois, où de grands chambardements pourraient rythmer l’actualité des Raptors après une saison ratée, ouvrant la voie à un potentiel transfert de OG Anunoby. Du côté de Brooklyn, Mikal Bridges s’est imposé comme le nouveau patron des Nets, quand Cam Johnson est une priorité du « front-office ». Reste la piste Dorian Finney-Smith, certainement plus facile à obtenir dans un transfert… mais ce n’est pas lui qui fera forcément mieux sur les postes 3/4 en attaque.

« S’ils laissent partir Dillon Brooks, ils doivent absolument trouver un ailier très bon défenseur » résume le journaliste d’ESPN. « Le laisser partir est une chose, le remplacer en est une autre. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 Total 345 29 41.6 34.2 79.5 0.7 2.4 3.1 2.1 3.3 0.9 1.6 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.