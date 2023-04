Son avenir, la culture Raptors, le renvoi de Nick Nurse… Masai Ujiri livre ses vérités

On a clairement connu des vendredis plus calmes que celui des Raptors… C’est effectivement par une matinée quelque peu agitée que le club de Toronto a démarré le dernier jour de la semaine.

D’abord, aux alentours de 9h30 (heure locale), ESPN annonçait ce qui était finalement relativement attendu au Canada : le renvoi de Nick Nurse, d’un commun accord avec la direction du club après une saison 2022/23 décevante. Puis, à 11h00, c’est justement le président Masai Ujiri qui a pris la parole pour la première fois depuis la fin de la saison des Raptors, battus en « play-in » la semaine dernière par Chicago.

Naturellement, il a commencé sa conférence de presse en évoquant la grosse actualité du jour.

« Je pense que vous avez tous lu le communiqué. Nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration avec Coach Nick Nurse. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite, et le remercions pour tout ce qu’il a apporté au sein de cette organisation au cours des dix dernières années » a-t-il ainsi déclaré en guise d’introduction. « Ces décisions ne sont jamais simples à prendre, et nous en avons discuté longuement avec Nick tout au long de la semaine. Et nous sommes arrivés, au final, à cette décision. »

Puis Masai Ujiri d’entrer dans le vif du sujet, évoquant évidemment l’échec à se qualifier en playoffs, et notamment ce dernier match médiocre au « play-in » la semaine dernière, comme le facteur principal de sa décision.

Retrouver la « culture Raptors »

« Je pense que ce match a parfaitement résumé l’état actuel des choses au sein de cette franchise. L’âme qui définit ce club depuis plusieurs années s’est éteinte cette saison, c’était très décevant » il poursuit, sans détour. « Maintenant, on veut retrouver du ‘momentum’ en tant que groupe, de la cohésion aussi. Toutes ces choses qui ont bâti la culture, ici. Cette année, toutes ces choses étaient absentes. »

Déçu de la saison, comme tout le monde au sein du club, Masai Ujiri regrette particulièrement un manque profond de « vie » dans le jeu proposé par les Raptors. Le symbole d’un groupe indéniablement arrivé au bout de son potentiel, et dont la cohésion avec Nick Nurse était de plus en plus faible, voire inexistante sur la fin de la saison.

« On l’a tous relevé, tout au long de la saison : à aucun moment nous n’avons ressenti une énergie particulièrement rassurante émanant de cette équipe. Aucune âme, aucune cohésion. On l’a tous vu. Et je ne rejette pas la faute sur Nick. Tout le monde en est responsable. J’en prends aussi les responsabilités » ajoute le dirigeant nigérian, avant de sortir la phrase peut-être la plus significative de cette conférence de presse : « Ce n’était pas nous, cette saison. […] Personnellement, je n’ai pas pris de plaisir à nous regarder jouer cette saison. Et ca me gêne, ça nous gêne tous, des joueurs au staff, en passant par les fans. […] Alors nous allons faire des changements, sur tous les fronts. On va tout passer en revue. »

En d’autres termes, la culture des Raptors s’est effritée cette saison, et le club a régressé. Un accident de parcours à la suite duquel il faut maintenant urgemment réagir, pour Masai Ujiri, pas du genre à rester les bras croisés après un échec, comme il l’avait montré à l’intersaison 2018…

« On doit se remettre à gagner, tout simplement » assure-t-il. « On a prouvé qu’on savait faire ça, ici. Pour reconstruire une culture, parfois il faut faire des changements majeurs. »

Un nouveau coach, pour une nouvelle identité offensive

Autre sujet d’importance, dans l’actualité prochaine des Raptors : le recrutement d’un nouvel « head coach », et celui-ci devra convaincre Masai Ujiri d’un plan de jeu établi et d’une identité claire. Particulièrement en attaque, on imagine, après une saison 2022/23 franchement trop souvent douloureuse pour les yeux, de ce côté du terrain…

« Il faudra nous convaincre d’un style de jeu en adéquation avec notre culture, et notre équipe, les joueurs que nous aurons avec nous la saison prochaine » prévient-il ainsi. « Le style de jeu sera la clé dans notre décision. »

Un style de jeu au sein duquel les jeunes devront occuper une place importante, alors que le GM des Raptors n’est pas particulièrement satisfait de la saison 2022/23, à ce sujet…

« De toute évidence, la réponse est non » lance ainsi Ujiri, quand un journaliste lui demande si le développement des jeunes des Raptors fut bonne (il cite notamment Malachi Flynn, Dalano Banton, Christian Koloko et Precious Achiuwa, ndlr). « On aurait certainement pu les voir davantage à l’oeuvre, leur laisser davantage de marge pour montrer ce dont ils étaient capables. Donc notre système de développement n’était pas très bon, non. »

En conclusion, après un premier changement majeur et alors que d’autres vont suivre ces prochains mois au sein du club, Masai Ujiri assure en tout cas que sa motivation de continuer à construire le présent et l’avenir des Raptors, dix ans déjà après son arrivée à Toronto, est toujours intacte, malgré cette saison 2022/23 médiocre.

« Tant qu’on veut encore de moi, je ne partirai nulle part » place-t-il à ce sujet, pour conclure. « Nous avons perdu de notre superbe, mais la situation n’est pas irrécupérable. J’ai le sentiment que nous allons gagner à nouveau, ici à Toronto.”.

Voilà qui met fin, d’entrée, à la rumeur Wizards où son nom circule depuis des années, et surtout depuis le renvoi de Tommy Sheppard.