Les Wizards virent leur président/GM

Du mouvement chez les Wizards, puisque ESPN rapporte qu’ils ont décidé de virer Tommy Sheppard, qui occupait la double casquette de président et GM, avant que la franchise de la capitale n’officialise la nouvelle.

Une décision prise par le propriétaire Ted Leonsis et motivée par le fait que Washington a échoué à atteindre les playoffs lors des deux dernières saisons (bilan de 35-47 et 12e place de l’Est à chaque fois). En revanche, le coach Wes Unseld Jr. n’est pas menacé et il ne faudra donc embaucher qu’un président-GM, ou un président et un GM.

Tommy Sheppard, dans l’organigramme depuis deux décennies, avait été nommé GM intérimaire des Wizards en fin de saison 2018/19, en remplacement d’Ernie Grunfeld, avant d’en devenir le General Manager à plein temps à l’été 2019, puis de récupérer la casquette de président au moment de sa prolongation en novembre 2021.

Ce licenciement pourrait toutefois avoir de lourdes répercussions sur l’avenir de Washington, car le projet Bradley Beal est peut-être arrivé en fin de piste, tandis que les prolongations de Kristaps Porzingis et/ou Kyle Kuzma ne sont peut-être pas la solution qui permettra de redresser une franchise incapable de quitter le ventre mou de sa conférence depuis de trop nombreuses années.