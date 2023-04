Les Nets sont déjà en congés, mais l’avenir est radieux puisque la franchise a parfaitement géré les départs de Kyrie Irving et Kevin Durant. Déjà prolongé, Jacque Vaughn va pouvoir travailler sur le moyen terme avec un jeune groupe, et il a déjà un très bon leader avec Mikal Bridges, quelques vétérans comme Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, et un ailier-fort très prometteur : Cam Johnson.

« Jumeau » de Bridges, il est free agent protégé cet été, et à Brooklyn, on est prêt à s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure pour le conserver.

« Cam sait comment on voit les choses » explique le GM Sean Marks. « Jacques et moi avons discuté avec lui, et on espère qu’il sera de retour. C’est quelqu’un de formidable et de génial, sur et en dehors du terrain. Il a une très grande personnalité, et son intelligence est hors normes. C’est génial d’être à ses côtés, et il apporte beaucoup à ce groupe, et pas uniquement sur le terrain. »

Une progression constante

Arrivé avec Bridges de Phoenix en échange de Kevin Durant, Johnson a confirmé aux Nets tout le bien que pensait de lui Monty Williams. C’est un ailier moderne, complémentaire de Bridges, et sa lecture du jeu lui permet de jouer en « point forward ». Sa progression est constate puisqu’il est passé de 13.9 points de moyenne à Phoenix, à 16.6 points aux Nets, pour finir à 18.5 points de moyenne face aux Sixers en playoffs !

Mais à Brooklyn, comme c’était le cas à Phoenix, on insiste sur son impact sur le vestiaire. « Tout le monde voit ce qu’il qpporte sur le terrain, mais quand vous le voyez dans le vestiaire, c’est vraiment rafraîchissant d’être autour de lui, et j’espère qu’il sera là » poursuit Marks. « Mais il va devoir prendre des décisions, et quand ce sera le bon moment, nous aurons certainement ces discussions avec lui et son agent, et nous espérons que Cam sera de retour. C’est une grande priorité pour nous, il n’y a pas de doute. »

Un avenir lié à Mikal Bridges ?

Justement, comment Johnson envisage l’avenir alors qu’il avait refusé une offre de 72 millions de dollars sur quatre ans des Suns ? « Je dois faire le point sur ce sujet », prévient-il « Je n’ai pas encore totalement élaboré de plan. Une chose que j’ai apprise cette année, de cet été à aujourd’hui, c’est que le business reste le business, et que tout le monde agit en fonction. Dans mon cas, je ferai ce que ma famille, mes agents et moi-même jugerons le mieux pour mon avenir. Que ce soit ici ou ailleurs, je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai appris à apprécier les gens d’ici et que cela représente beaucoup pour moi. Mais je n’ai pas encore pris de décision sur le plan professionnel. Mais il y a certainement des facteurs que j’étudie et je me sens bien à New York ».

Il n’empêche que la présence de Bridges va beaucoup jouer, et voici ce qu’il répond quand on lui demande si ça va jouer dans sa décision. « Je dirais que oui… C’est mon jumeau. Je n’ai jamais joué un match de NBA sans lui. C’est avec lui que je suis entré dans la ligue et c’est de lui que je me suis rapproché. J’apprécie ce genre de personne dans ma vie et c’est un bon coéquipier. L’opportunité de continuer à jouer avec lui sera donc très importante. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 Total 225 25 44.7 39.3 84.3 0.7 3.1 3.8 1.5 1.6 0.8 0.7 0.3 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.