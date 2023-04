Dillon Brooks expulsé après un mauvais geste sur LeBron James

Comme James Harden dans le Game 3 de la rencontre face aux Nets, Dillon Brooks a été expulsé pour un coup dans les parties intimes de son adversaire. En l’occurrence, il s’agissait de son ennemi intime LeBron James, et clairement le coup est plus violent que celui de James Harden sur Royce O’Neale.

C’était au début du 3e quart-temps sur une simple remontée de balle de LeBron, et Brooks a donc écopé d’une Flagrant 2, synonyme d’expulsion. Quant à LeBron, il a pu se relever après être resté quelques instants au sol.

« J’ai essayé de me relever, de protéger mes bijoux de famille »

Avant la victoire des Lakers dans cette 3e manche, on avait vu LeBron aller dire quelques mots à Brooks, dont c’est la 3e expulsion cette saison. Comme Draymond Green, l’ailier des Grizzlies gonfle son casier judiciaire, et on verra si la NBA transforme cette expulsion en suspension. Une chose est sûre, après la rencontre, Dillon Brooks a envoyé balader la presse. Il n’avait pas envie de parler. C’est plutôt rare…

Pour sa part, LeBron James a répété qu’il ne voulait pas tomber dans le piège de Dillon Brooks : « Je me suis juste concentré sur le plan de jeu. Il restait encore beaucoup de temps à jouer après cet incident. J’ai essayé de me relever, de protéger mes bijoux de famille, et de passer à l’action suivante. »