Lakers – Grizzlies : un K.O au premier round !

Battus dans le Game 2 malgré l’absence de Ja Morant, mais victorieux du Game 1 pour récupérer d’entrée l’avantage du terrain, les Lakers devaient maintenant faire le boulot à domicile pour reprendre les commandes de cette série face aux Grizzlies. Cette fois-ci, « JaMazing » était en tenue et dans le cinq, de quoi rendre ce Game 3 encore plus excitant.

Encore plus excitant car Ja Morant a été tout simplement monstrueux avec ses 45 points, dont 22 de suite dans le dernier quart-temps. Mais voilà, les Grizzlies n’ont pas vu le jour face à la belle défense des Lakers, capables de limiter Memphis à 9 points dans le premier quart-temps pour prendre… 26 points d’avance. Juste derrière, l’écart grimpe à 29 points avec une folle séquence où Troy Brown Jr bâche Ja Morant en très haute altitude. La balle revient dans les mains de Dillon Brooks qui se fait bâcher sur la planche par Anthony Davis.

C’est un vrai KO dont les Grizzlies ne se remettront jamais puisque les coéquipiers de LeBron James vont se contenter de gérer cette avance. Bien sûr, l’écart va fondre, et Memphis passera sous la barre des 10 points d’écart. Mais ce sera à 90 secondes de la fin, et les Lakers vont dominer cette partie de bout en bout malgré les exploits de Ja Morant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un premier quart-temps à sens unique. Dans une ambiance incroyablement électrique, les Lakers ont pris la main d’entrée avec une pluie de rebonds offensifs et des ballons déviés en défense, comme ce contre de Jarred Vanderbilt sur le planche. Tout réussit aux Lakers qui s’envolent très vite au score, et le 3-points avec la faute et la planche de D’Angelo Russell a assommé les Grizzlies après six minutes (18-2). Memphis ne va inscrire que 9 points à 3 sur 25 aux tirs avec 6 balles perdues !

L’expulsion de Dillon Brooks. Au retour des vestiaires, et après avoir été conspué à chaque prise de balle, Dillon Brooks a imité James Harden en testant la résistance des parties intimes de son adversaire. Une manchette dans l’entrejambe qui envoie LeBron James au sol, et Dillon Brooks aux vestiaires avant tout le monde après seulement 13 secondes de jeu en 2e mi-temps. Sans lui, la rencontre restera bouillante avec un début d’accrochage entre David Roddy et Rui Hachimura après une poussette dangereuse du joueur des Grizzlies.

La folle série de Ja Morant. Il avait des fourmis dans les jambes, et ça s’est vu ! On retiendra sa folle série de 22 points de suite dans le dernier quart-temps pour ramener l’écart sous les 10 points. C’était trop tard, mais il a réduit au silence la Crypto.com Arena, et ce n’était pas un mince exploit.

TOPS/FLOPS

✅Anthony Davis. Il a donné le ton à la rencontre par son agressivité retrouvée en attaque, mais aussi son impact en défense. Un match plein avec 31 points, 17 rebonds, 3 contres et 2 interceptions.

✅LeBron James. Pour son « premier vrai match » de playoffs à Los Angeles, il a été royal, et il a d’entrée posé de gros problèmes à la défense de Memphis par sa lecture du jeu et ses déboulés.

✅ Ja Morant. Sa ligne de stats parle pour lui : 45 points, 13 passes, 9 rebonds, 6 tirs à 3-points.

⛔Jaren Jackson Jr. Il n’a pas vu le jour face à Anthony Davis, comme paralysé par l’ambiance.

LA SUITE

Game 4, toujours à Los Angeles, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.