Chemise ouverte, chaîne en or qui brille, Dillon Brooks se prépare à faire le show dans le vestiaire des Grizzlies.

Memphis vient de remporter le Game 2 de la série face aux Lakers, sans Ja Morant, et même si l’ailier a encore été maladroit (12 points à 5/14 au tir) et gêné par les fautes (5 en 23 minutes), il estime avoir fait son travail.

La preuve ? LeBron James lui a finalement parlé, lui expliquant que sa quatrième faute était « bête »…

« Je lui ai dit: ‘Oh, enfin tu veux parler’. Puis nous avons commencé une conversation » explique Dillon Brooks à ESPN. « Je lui ai juste fait savoir qu’il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m’avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j’ai fait mon travail. »

Visiblement, pour le joueur de Memphis, le fait que LeBron James lui parle enfin est le signe qu’il commence à lui rentrer dans la tête. Du coup, il en rajoute une couche.

« Je m’en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l’attendais. Je m’attendais à ce qu’il fasse ça lors des Game 4 et 5. Il voulait dire quelque chose quand j’ai eu ma quatrième faute. Il aurait dû dire ça plus tôt. Mais je chatouille les ours. Et puis, je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi. »

« Il n’est plus au même niveau qu’il avait à Cleveland ou lorsqu’il gagnait des titres à Miami. J’aurais aimé le voir à ce niveau-là. Ça aurait été une tâche plus difficile »

Dillon Brooks continue.

« Il n’est plus au même niveau qu’il avait à Cleveland ou lorsqu’il gagnait des titres à Miami. J’aurais aimé le voir à ce niveau-là. Ça aurait été une tâche plus difficile, mais je fais face à ce que j’ai. Je vais juste l’user sur une série de sept matches et voir s’il peut le supporter. Voir s’il veut jouer la bataille en un-contre-un ou s’il veut rester sur le côté du terrain pour shooter. »

Fidèle à sa stratégie habituelle, et même s’il assure quand même « respecter LeBron James », l’ailier de Memphis cherche donc à provoquer son adversaire direct pour le perturber. En dehors du terrain comme sur celui-ci, puisque Dillon Brooks explique que son plan consiste à donner « de petits coups ici et là pour fatiguer » LeBron James et qu’il ne peut donc pas se permettre de faire des fautes sur les « role players ».

« Je dois utiliser ces fautes sur LeBron et [Anthony Davis] et les gars que je défends, surtout lorsque les arbitres veulent siffler toutes les petites choses », conclut-il. « Nous connaissons les playoffs, le jeu est dur. Mais ils trouvent des moyens de ramener les trucs de la saison régulière. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour le jeu des playoffs, donc j’espère qu’ils vont réussir à contrôler ça. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.