Pourtant sans Ja Morant, les Grizzlies égalisent face aux Lakers

Victorieux du Game 1 dimanche soir, les Lakers avaient la possibilité de frapper un coup encore plus grand trois jours plus tard, en pointant à 2-0 après les deux premiers matchs à l’extérieur. Évidemment, les Grizzlies ne l’entendaient pas de cette oreille et, même privés de Ja Morant, ils avaient la ferme intention d’égaliser avant de se rendre en Californie pour reprendre l’avantage du terrain.

C’est dans ce contexte que Memphis s’est imposé logiquement contre Los Angeles à la maison (103-93), histoire de remettre les compteurs à zéro, ou presque, avant un changement de décor dans cette série. Malgré un bon LeBron James (28 points, 12 rebonds), les « Purple & Gold » ont échoué à briller offensivement, en plus de subir la loi de Xavier Tillman (22 points, 13 rebonds) et Jaren Jackson Jr. (18 points, 9 rebonds, 3 contres) défensivement, avec Tyus Jones et Desmond Bane pour punir également la défense extérieure californienne.

Pas de quoi s’alarmer pour autant côté Lakers, car l’avantage du terrain reste en leur possession, même si ce revers fait tache sans Ja Morant, car l’occasion était belle de mener 2-0 face à des Grizzlies diminués.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Memphis a de la ressource. C’est l’une des statistiques qui est immédiatement apparue, une fois l’absence de Ja Morant officialisée : avec Tyus Jones titulaire à la mène, les Grizzlies affichent un bilan de 32 victoires et 13 défaites sur les deux dernières saisons. Autant dire que les hommes de Taylor Jenkins savent jouer sans leur « franchise player » et il leur faut désormais rajouter un succès à ce bilan, car les Grizz’ ont livré une prestation autoritaire dans ce Game 2, et ce collectivement, pour revenir à 1-1. La preuve que ce groupe n’est pas à prendre à la légère, avec ou sans son meneur All-Star, qui tentera toutefois d’être là samedi soir.

— Une attaque grippée pour Los Angeles. Difficile de choisir plus mauvais moment pour effectuer sa pire performance offensive de la saison qu’un Game 2 du premier tour des playoffs. C’est pourtant ce qui est arrivé cette nuit aux Lakers, incapables de trouver leur rythme de toute la soirée en attaque : 41% au shoot, dont 27% à 3-points, avec également 12 ballons perdus. Une perf’ d’autant plus problématique qu’elle est survenue alors que les hommes de Darvin Ham ont eu beaucoup de belles situations à gérer près du cercle, mais le boulot abattu en défense par la paire Jackson Jr. / Tillman les a complètement déréglés.

TOPS/FLOPS

✅ Xavier Tillman. Sans conteste le facteur X de cette partie. « L’energizer » des Grizzlies, celui qui a donné le ton d’entrée avec son omniprésence dans la raquette, entre activité au rebond et disponibilité près du cercle ou agressivité en défense. Loin d’être étranger au fait qu’Anthony Davis a peiné à exister offensivement à l’intérieur, ou que Memphis a dominé Los Angeles au niveau de l’intensité et de la combativité durant toute la soirée, Xavier Tillman a représenté mieux que quiconque la mentalité de son équipe sans Ja Morant : « next man up », ou la compensation d’une absence par les autres joueurs, généralement de second plan.

✅ Rui Hachimura. En sortie de banc, le Japonais a été l’un des rares rayons de soleil de la soirée pour Los Angeles et il a une nouvelle fois démontré toute son importance dans la rotation de Darvin Ham, qui en a clairement fait son 6e homme. Devenu le premier remplaçant des Lakers depuis Magic Johnson (1996) à enchaîner deux matchs à 20+ points en playoffs, l’ailier a encore séduit en attaque, par sa faculté à convertir ses tirs ouverts et forcer la décision à mi-distance, tout en confiance. Défensivement, il reste aussi précieux avec sa polyvalence et sa robustesse, formant une triplette redoutable avec LeBron James et Anthony Davis.

⛔ D’Angelo Russell. On aurait pu citer Dennis Schröder, transparent en sortie comme presque tout le banc californien, voire Anthony Davis, en grande difficulté en attaque mais heureusement impérial en défense. Cependant, il est impossible de faire pire côté Lakers que la prestation de « D-Lo » : 5 points en 30 minutes, à 2/11 au shoot (dont 1/5 à 3-points), avec 5 fautes et 3 ballons perdus, sans oublier 7 rebonds et 4 passes. Largement insuffisant pour ce joueur appelé à être la troisième option offensive de Los Angeles, mais qui a été incapable d’influer positivement en attaque, en plus de se faire cibler en défense par ses vis-à-vis.

LA SUITE

Game 3, mais à Los Angeles, dans la nuit de samedi à dimanche (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.