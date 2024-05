James Harden délivre les Clippers face aux Rockets !

Alors que Russell Westbrook est venu s’installer sur le banc, c’est Paul George qui lance cette partie avec un début de match très réussi. Il enchaîne les paniers et affiche rapidement 13 points à son compteur personnel. L’ailier porte les Clippers, qui dominent le premier quart-temps (29-23). Au début du deuxième, les Rockets montent d’un cran en défense et les Californiens étouffent. Ils trouvent seulement de l’air aux lancers-francs, car sinon, ils perdent des ballons et manquent des tirs. Ils mettent plus de cinq minutes à en inscrire un en deuxième acte.

Alperen Sengun, Fred VanVleet et Jalen Green frappent eux à 3-pts et Houston passe devant. Au moment de rejoindre les vestiaires, les troupes d’Ime Udoka sont devant d’une courte tête (48-50) mais c’est logique. Avec un bon Kawhi Leonard et un James Harden dans le rythme, les Clippers reprennent le contrôle après la pause. Houston répond avec un 9-2 mais le panier au buzzer de Paul George redonne de l’avance aux hommes de Tyronn Lue (79-77).

En dernier quart-temps, les deux équipes ont leur temps fort. Les Rockets passent un 9-0 en une minute, les Clippers réagissent avec un 12-2.

De bonnes actions défensives et une connexion qui fonctionne entre James Harden et Ivica Zubac et Los Angeles semble avoir la main. C’est néanmoins le MVP 2018 qui va conclure, typiquement dans son style, avec un shoot à 3-pts plus la faute ! Victoire 106-100 des Clippers, la première avec le barbu. Enfin !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour les deux équipes. Les Rockets étaient sur six victoires de rang, les Clippers sur six revers d’affilée. Finalement, les deux séries s’arrêtent le même soir même si Houston n’était vraiment pas loin d’enchaîner une septième victoire de suite. On notera aussi que les Clippers remportent leur premier match serré de la saison, après cinq échecs jusque-là.

– Le meilleur match de James Harden. L’ancien joueur de Houston a-t-il été libéré par le choix de Russell Westbrook de désormais commencer les matches sur le banc ? Peut-être. En tout cas, outre son shoot de la gagne, il a réussi sa meilleure prestation depuis son début de saison avec 24 points à 8/11 au shoot, 9 rebonds et 7 passes.

– Russell Westbrook 6e homme. Comme il l’avait proposé, Russell Westbrook a débuté sur le banc, tandis que Terance Mann était titulaire. Les deux n’étaient pas dans un grand soir, mais en revanche, James Harden a signé son meilleur match.

TOPS/FLOPS

✅Kawhi Leonard. Il a mis du temps à se lancer, ne voulant pas forcer les choses. Mais ensuite, le double MVP des Finals a fait énormément de bien aux Clippers. Il a inscrit 26 points à 8/16 au shoot, même s’il a raté trois tirs consécutifs dans le « money-time », avec en plus 8 rebonds et surtout 5 ballons volés.

⛔️Dillon Brooks. Après un début de saison sur un nuage, il souffre offensivement depuis quelques jours et ce match à Los Angeles ne va pas le rassurer. L’ancien de Memphis s’est surtout illustré en défense, avec six fautes. Car en attaque, ses 4 points à 2/6 au shoot sont maigres.

⛔️ Paul George. Ses 23 points et son shoot au buzzer du troisième quart-temps ne doivent pas faire illusion. La star de Los Angeles a démarré fort avec un 4/5 au shoot, puis ensuite, plus rien n’a fonctionné. « PG13 » a été gêné par la défense rugueuse de Dillon Brooks, et a manqué de lucidité, accumulant les erreurs, entre shoots ratés (8/22 au tir), ballons perdus et faute offensive.

