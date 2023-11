Tyronn Lue n’a pas un, mais deux problèmes à régler. Le premier, c’est l’intégration de James « Je suis le système » Harden, et le coach des Clippers parle « du défi le plus compliqué de sa carrière« . Le second, c’est de transformer son équipe en une formation « clutch ». Avec Paul George et Kawhi Leonard, les Clippers possèdent deux « go-to-guy » capables de jouer juste dans les dernières minutes, et pourtant les Clippers n’ont toujours pas gagné un match serré cette saison. Seuls les Wizards sont dans la même situation, et ça fait tâche quand on vise ouvertement le titre.

On se souvient ainsi qu’ils ont débuté la saison par un revers à Utah de deux points, puis ils ont perdu après prolongation face aux Lakers. Depuis l’arrivée de James Harden, ils ont perdu de 7 points à Brooklyn, de 3 points face aux Nuggets et aux Grizzlies.

Un gros problème de rebond

« J’ai regardé les cinq dernières minutes de ces matches une dizaine de fois » explique le coach des Clippers. « Dans les cinq dernières minutes, on encaisse 1.40 point par possession et il faut qu’on soit meilleur en défense. Qu’on marque ou pas, il faut faire mieux en défense. On doit être déterminés, on ne peut pas abandonner des rebonds offensifs, on ne peut passer laisser des pénétrations dans l’axe… Des choses comme ça. »

En fait, dans les cinq dernières minutes des matches serrés, les Clippers attaquent mal (106 points sur 100 possessions), et défendent mal (140 points inscrits sur 100 possessions). Le différentiel est énorme. Le LA Times rapporte aussi que dans les fins de match serrés, ils captent seulement 35% des rebonds défensifs. Les départs de Nicolas Batum et Robert Covington, mais aussi la blessure de Mason Plumlee, obligent Lue à aligner un cinq « small ball », et ça se paie cash.

De très mauvais choix en attaque

De l’autre côté du terrain, les Clippers affichent un triste 25.5% aux tirs dans les fins de matches serrés. C’est la 3e pire marque de toute la NBA, tandis que leurs adversaires tournent à 49%. Dans le détail, ça donne 5 sur 18 aux tirs pour Leonard, 0 sur 4 pour Westbrook, 1 sur 4 pour Harden et enfin 3 sur 8 pour George. « On doit beaucoup plus passer par Paul, mais je dois aussi vraiment trouver davantage de tirs pour Kawhi dans le 4e quart-temps, pour faire en sorte qu’il soit en rythme » estime Lue.

Le tout en s’appuyant sur Harden puisqu’il a beaucoup de mal à briller sans ballon, et qu’il reste un spécialiste de l’isolation. « Il faut qu’il y ait d’avantage de lectures. Il faut qu’on comprenne que lorsque James a la balle, on doit rester écarté. Quand Kawhi ou PG ont la balle, on doit dégager de cette zone pour être sûrs qu’ils puissent se lancer, et trouver leurs positions préférentielles. Comme je l’ai dit, c’est un processus et les gars sont parfois un peu désorientés, mais on doit continuer à bosser, et on va s’améliorer. »