James Harden : « Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système »

Un double MVP des finales NBA, un MVP (de saison régulière) comme lui, un multiple All-Star… James Harden débarque aux Clippers en connaissance de cause, au sein d’un effectif déjà riche en talents.

Après avoir évolué aux côtés de Chris Paul à Houston, puis Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn, et enfin Joel Embiid à Philadelphie, l’ancien meneur de jeu des 76ers va maintenant cohabiter avec Kawhi Leonard, Paul George et de nouveau Russell Westbrook, avec qui il avait fait ses premiers pas dans la ligue à Oklahoma City, avant de le retrouver à Houston.

S’estimant bridé avec son ancienne équipe, James Harden rappelle qu’il est « un créateur sur le terrain ». « Si j’ai une voix qui me permet de dire : ‘Hey, coach, je vois ça, qu’en pensez-vous ?’ C’est quelqu’un qui me fait confiance, qui croit en moi, qui me comprend. Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système », formule le meilleur passeur de la ligue en titre, qui a effectué son premier entraînement jeudi et pourrait démarrer lundi prochain au Madison Square Garden face aux Knicks.

James Harden, qui semble viser son ancien coach Doc Rivers, espère trouver en Tyronn Lue « quelqu’un qui peut dialoguer avec moi, comprendre, aller de l’avant et faire des ajustements à la volée tout au long des matchs, c’est tout ce qui m’importe. Il ne s’agit pas pour moi de scorer, de marquer 34 points. Je l’ai déjà fait. »

Ravi de retrouver Los Angeles et Russell Westbrook

C’était à Houston lors de la saison 2019/20, une moyenne qui lui avait permis de remporter un troisième trophée de meilleur marqueur de la ligue. Il lui sera impossible de retrouver un tel niveau de « scoring » en évoluant avec autant d’étoiles à ses côtés, toutes originaires de Californie, comme il rappelle.

« Il s’agit d’une histoire unique. Avec tous ces éléments réunis, c’était tout à fait logique », complète le natif de Los Angeles, influencé par la présence de Russell Westbrook.

« Je connais Russ depuis le ‘Boys and Girls Club’ (centre de loisirs) de Los Angeles. Notre relation va donc bien au-delà du basket. Il faisait partir des raisons (de sa volonté d’être transféré aux Clippers). Il sent qu’il a lui aussi quelque chose à prouver. Nous avons un objectif à atteindre. Et il n’y a pas de meilleure façon de le faire ensemble à Los Angeles », s’enthousiasme-t-il.

Ravi de revenir chez lui, James Harden voit ce nouveau partage de responsabilités d’un bon œil. « J’étais dans une situation similaire à Brooklyn, où vous aviez deux gars qui peuvent scorer, créer des décalages sur les défenses. Je me sens donc bien par rapport au terrain et en dehors. Le ‘pick-and-roll’, le ‘catch-and-shoot’… On a de très bons entraîneurs et des joueurs très altruistes. Je pense pouvoir marquer. Je suis aussi un très, très bon passeur. Je peux donc faciliter les choses », rappelle-t-il.

Malgré ce niveau de confiance affiché, il assure avoir « tout » à prouver avec sa nouvelle formation : « Il s’agit de prouver que je suis un joueur de premier plan et que je peux m’intégrer à n’importe quel groupe et faire en sorte que cela fonctionne pour aller jusqu’au titre. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les statistiques individuelles et toutes ces choses qui nous dépassent. On a tous un objectif et je pense que tout le monde sait ce que c’est. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.