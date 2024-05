Joel Embiid répond aux critiques de James Harden

Joel Embiid et James Harden se répondent maintenant par média interposé. À la sortie de son match face aux Raptors (28 points, 13 rebonds et 7 passes), le pivot des Sixers a exprimé son désaccord avec les premières déclarations de son ancien coéquipier, tout juste arrivé aux Clippers, après un feuilleton de plusieurs mois.

« Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système », a notamment déclaré le barbu, estimant avoir été « bridé » à Philadelphie la saison dernière. « Je ne pense pas, je crois qu’il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous », lui répond le MVP en titre, dont l’ancien coéquipier avait terminé meilleur passeur de la ligue, tout en signant quelques gros coups d’éclat en playoffs.

« Selon moi, on lui a donné le ballon à chaque possession, parce qu’il est vraiment bon. C’est un joueur extraordinaire. On lui a clairement donné le ballon comme c’est un très bon passeur. On lui a donné le ballon à chaque fois pour qu’il puisse faire ce qu’il avait à faire. Et à partir de là, il a dû prendre des décisions pour trouver des joueurs ouverts ou jouer pour lui », détaille Joel Embiid.

Les sacrifices de James Harden

Le triple meilleur scoreur de la ligue, qui avait enchaîné les saisons à plus de 30 points de moyenne à Houston, avait achevé sa « mue » entamée un peu plus tôt à Brooklyn. À savoir glisser vers un poste de meneur de jeu plus conventionnel, d’abord occupé par la création et la distribution, mais toujours capable de prendre ses responsabilités en attaque quand nécessaire.

Lors de sa conférence de presse d’introduction, James Harden pense, lui, avoir été « bridé » durant son passage en Pennsylvanie. Et avoir fait des sacrifices dans le jeu et en dehors.

« Prendre 26 millions de dollars de moins en signant et rendre l’équipe meilleure. Changer mon rôle, qui, selon les médias, est de dominer ballon en main. Mais changer mon rôle, essayer de changer le discours, de me sacrifier et de faire tout ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau. On n’en parle pas », s’agace le barbu.

Ce dernier assure avoir quitté Brooklyn en ayant en tête l’idée de prendre sa retraite avec un maillot des 76ers sur le dos. « Mais les dirigeants avaient d’autres projets. Ils ne voulaient pas de moi. […] Beaucoup de choses ont été dites et les gens pensent avoir une opinion. […] Mais rien de tout cela n’est vrai », assure-t-il.

Meilleurs marqueur et passeur de la ligue

Préférant rester sur le jeu seul, Joel Embiid a lui une vision des choses différente. « Je trouve qu’il a fait du très bon travail pour nous mettre sur les rails en attaque, pour distribuer et ouvrir des espaces pour les autres. C’est la raison pour laquelle il a remporté le titre de meilleur passeur l’année dernière », rappelle celui qui a bénéficié des caviars du gaucher sur le « pick-and-roll », au point de devenir lui-même meilleur marqueur de la ligue.

Ce retour d’expérience ne changera rien au bilan très mitigé qui ressort de leur association d’une saison et demi. Les 76ers ont atteint la demi-finale de conférence à deux reprises, mais n’ont pas été en mesure d’aller plus loin. Leur parcours s’est arrêté l’an dernier avec une lourde déconvenue sur le parquet des Celtics, lors du Game 7.

Les deux hommes vont maintenant avancer chacun de leur côté. Le futur joueur de « Team USA », qui avait déjà connu des complications similaires avec Ben Simmons, se dit soulagé que la situation ait fini par se débloquer avec ce transfert. Il se dit aussi « heureux » pour son ancien coéquipier.

Persuadé qu’ils auraient pu gagner

« J’espère qu’il aura une chance de réussir, de gagner beaucoup d’argent, de jouer du bon basket et de gagner. Et j’espère qu’on ira tous les deux en finale, mais qu’il sera du côté des perdants et qu’on sera du côté des gagnants », souhaite le pivot qui reste « persuadé » que leur duo aurait pu mener les Sixers vers le titre.

James Harden n’est plus là et la franchise de Philadelphie a reçu en retour Nicolas Batum, Robert Covington, Marcus Morris et KJ Martin. Mais alors que d’autres échanges pourraient survenir d’ici le printemps prochain, Joel Embiid rappelle que sa mission principale est « d’essayer de gagner ».

« Je veux que ce soit clair : je veux être dans la meilleure position possible pour gagner. De toute façon, je croirai toujours en moi. Peu importe avec qui je joue. J’aime les gars qu’on a […], je crois en eux. Mais la seule chose qui m’importe, c’est de gagner. C’est ma priorité. J’espère que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, car c’est tout ce que je veux. Si nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde, on en reparlera un autre jour. Mais ces gars veulent gagner et nous allons faire de notre mieux », promet Joel Embiid.