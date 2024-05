Le duo James Harden – Joel Embiid commence à faire de gros dégâts

Petit flashback : de retour en surpoids en décembre 2020 après avoir demandé son départ de Houston, James Harden plante 44 points pour son grand retour, sur le parquet des Blazers. Il enchaînera deux matchs à 34 et 33 points derrière avec une étonnante facilité avant de finalement être transféré aux Nets peu après.

Plus que jamais, malgré sa méforme, on pouvait alors croire que James Harden resterait toute sa vie un scoreur dans l’âme et qu’il aurait du mal à chasser ce naturel. Un peu plus de trois ans plus tard, toujours du côté de Portland, force est de constater que « The Beard » a évolué, et dans le bon sens.

Le meilleur passeur de la NBA associé au deuxième meilleur marqueur

Depuis son arrivée à Philadelphie, il n’avait plus aussi peu shooté depuis 2012, quand il était encore 6e homme au Thunder. À l’inverse, son ratio passes décisives – ballons perdus ne cesse de s’améliorer. Pendant la blessure de Tyrese Maxey, son rôle de créateur s’est renforcé, comme ça a encore été le cas cette nuit avec 14 offrandes pour un succès 105-95 parfaitement maîtrisé et un 73e triple double en carrière à l’arrivée. Depuis le début de l’année 2023, il a atteint ou dépassé les 11 passes décisives à sept reprises sur dix matchs, et il est virtuellement le meilleur passeur de la NBA avec 11.2 passes par rencontre, contre 10.2 pour Tyrese Haliburton.

« J’essaie simplement de rendre mes coéquipiers meilleurs », a-t-il réagi, alors qu’on venait de lui annoncer qu’il était devenu le 23e meilleur passeur de l’histoire de la NBA, en dépassant Muggsy Bogues. « Avec le nombre de matchs que j’ai joués, je commence à doubler des joueurs. C’est juste un petit truc, mais ça fait plaisir de pouvoir jouer et m’accomplir comme l’un des meilleurs créateurs et scoreurs de cette ligue ».

Ça valait bien un nouvel hommage de Joel Embiid, meilleur scoreur du match de la nuit et fer de lance des Sixers, qui sait à quel point l’apport de son coéquipier peut être précieux.

« Je ne veux pas avoir trop de crédit, car tout lui revient », a déclaré Joel Embiid cette semaine. « Il est incroyable depuis qu’il est à Philly, juste à faciliter le travail de tout le monde, y compris le mien ».

Tous les rêves sont permis

Joel Embiid pense enfin tenir son alter ego aux Sixers, à même de faire franchir un cap à cette équipe et viser la finale NBA. De son côté, James Harden estime qu’il n’a jamais eu autant de chance de remporter un titre NBA que cette année. « Elle est au sommet, c’est clair » a-t-il répondu à ESPN. « On avait de très bonnes équipes à OKC. À Houston aussi en 2018. Mais cette équipe, c’est clairement celle avec laquelle j’ai le plus de chances de gagner. »

Tout roule entre les deux hommes de la Cité de l’amour fraternel et les résultats sont là pour le prouver.

« Je l’ai toujours dit, quant tu as deux gars qui ont un QI basket élevé, tout peut fonctionner. Il me simplifie la vie, je suis sûr que je le fais aussi pour lui, mais on a encore un long chemin à parcourir. On sait à quel point on peut être meilleurs et on va continuer de s’améliorer », a poursuivi Joel Embiid.

Les trois prochains matchs de Philadelphie permettront d’y voir plus clair sur les ambitions de la franchise sur cette deuxième partie de saison puisqu’après un dernier déplacement à Sacramento ce samedi, il y aura deux chocs à domicile, face à Brooklyn, 3e à l’Est, et Denver, leader de la conférence Ouest.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.