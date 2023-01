Joel Embiid et les Sixers résistent jusqu’au bout à Portland

Philly continue de faire le plein à l’occasion de son road-trip, avec une quatrième victoire consécutive. Cette fois, ce sont les Blazers qui ont fait les frais du trio Maxey-Harden-Embiid pour encaisser une septième défaite en neuf matchs.

Les Sixers et Joel Embiid n’ont pas tardé à marquer la rencontre de leur empreinte en débutant par un 11-2. Auteur de 10 des 15 premiers points de son équipe, le Camerounais a ensuite laissé place à son meneur Tyrese Maxey pour inscrire trois paniers de suite et creuser un peu plus l’écart à l’issue du premier acte (12-26).

Celui-ci a vite grimpé jusqu’à +20 après un 8-3 marqué par un alley-oop pour Montrezl Harrell et un dunk de Matisse Thybulle (20-40). James Harden et Joel Embiid ont alors fait le nécessaire pour le préserver jusqu’à la pause et plonger un peu plus Portland dans l’embarras (34-57).

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir Portland s’activer enfin. Les Sixers ont réussi à tenir au début avant de manger un 14-0 alimenté par Nassir Little et Damian Lillard qui s’est offert un dunk au passage (63-75). A-14 suite au lay-up de Shake Milton au buzzer du troisième quart-temps, tout restait possible pour les locaux (65-79).

Les deux missiles à 3-points de Georges Niang ont compliqué la tâche mais les troupes de Chauncey Billups n’ont rien lâché. Anfernee Simons a répliqué et Damian Lillard a enchaîné avec un 3-points, un service pour Jusuf Nurkic et Jerami Grant ainsi que trois lancer-francs (86-95).

Deux lancers d’Anfernee Simons ont ramené les Blazers à -7 à un peu plus de trois minutes du terme, moment choisi par Philly pour reprendre le contrôle jusqu’à la fin du match avec un panier de Tyrese Maxey d’abord puis la paire Harden-Embiid pour gérer les affaires courantes et permettre aux Sixers de l’emporter 105 à 95.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame catastrophique des Blazers. 34 points inscrits à la pause, des pourcentages au tir gênants, pas de rythme… On se demande bien ce qui a pu arriver aux joueurs de Portland pour être autant étouffés en première mi-temps. D’autant plus regrettable au regard de la suite, mais les locaux partaient malheureusement de trop loin.

– Les Sixers s’accrochent. Le road-trip s’annonçait périlleux mais Philly a réussi à gérer chaque étape avec brio pour garder sa place dans le Top 3 à l’Est. Avec la nouvelle défaite des Nets à Phoenix, les troupes de Doc Rivers ont même accentué l’écart avec le reste de la meute. Le duel entre les Sixers et Brooklyn promet de faire des étincelles mercredi prochain.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Tel le patron de l’équipe, il a mis l’équipe sur les bons rails d’entrée pour lui faciliter la tâche sur ce match et a été présent également à la fin pour calmer les derniers espoirs adverses. Un match plutôt propre de sa part.

✅ James Harden. Un joli triple-double qui souligne l’importance de son rôle à la création alors que Tyrese Maxey a débuté sur le banc. Un match solide de sa part également malgré ses 5 ballons perdus.

⛔️ L’axe 1-5 de Portland. On commence par Damian Lillard qui a eu ses coups de chaud mais globalement trop de déchets pour espérer inverser la tendance en faveur de son équipe en cours de match, entre son 6/21 au tir et ses 6 turnovers. Au poste 5, Jusuf Nurkic n’a guère fait mieux avec un triste 2/10 au tir. L’arme anti-Embiid a été renvoyée à ses études.

LA SUITE

Portland (21-23) : les Blazers recevront les Lakers ce dimanche (03h00).

Philadelphie (28-16): les Sixers termineront leur road-trip de cinq matchs sur le parquet de Sacramento ce samedi (04h00).