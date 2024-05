Tyronn Lue face à son « défi le plus compliqué en tant que coach »

Tyronn Lue a repris les Cavaliers en cours de campagne, pour les mener dans la foulée jusqu’au titre NBA. Depuis 2020, il est à la tête des Clippers, gérant les absences sur blessures de ses leaders. Mais l’intégration de James Harden à la volée est, de son propre aveu, le plus gros défi qui s’est présenté à lui en tant que coach.

« C’est mon défi le plus compliqué en tant que coach, mais je suis prêt à le relever » explique-t-il au Bleacher Report après la sixième défaite consécutive de son équipe face aux Nuggets. « Le plus important, c’est que ces gars se sacrifient pour les autres, que ce soit en commençant le match, en le terminant, au niveau des tirs, du nombre de fois où ils touchent la balle, de qui génère les pick-and-rolls, et ainsi de suite. Faire en sorte que ces gars fassent des sacrifices sera le plus grand défi de toute la saison. »

Il faut dire qu’avec James Harden, Russell Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard, les Clippers ont réuni quatre joueurs qui ont passé la majeure partie de leur carrière avec le ballon dans les mains.

« Une balle et quatre bons salopards »

« Nous respectons tous cet ajustement. Nous devons faire des sacrifices. Nous le comprenons. C’est aussi simple que cela. Personne ne va à l’encontre de cela. Personne n’est frustré à ce sujet », assure Paul George. « Nous savons ce que nous avons. Il y a une balle et quatre bons salopards. Nous le comprenons et nous l’acceptons. Nous voulons nous aider les uns les autres et je ne pense pas qu’il y ait une seule personne qui s’en plaigne. »

James Harden reconnait également qu’il n’est plus habitué à jouer sans le cuir dans les mains, et qu’il essaie donc actuellement de trouver l’équilibre entre le jeu sans ballon et la création sur le pick-and-roll. Tout en n’étant pas vraiment au meilleur de sa forme sur le plan physique.

« J’essaie juste de trouver un moyen de peser sur le jeu. J’utilise les dix premiers matches pour me remettre en condition physique pour le basket NBA. Je n’ai pas eu de camp d’entraînement, donc cela va prendre du temps ».

Quant au temps que ça prendra pour faire fonctionner ce groupe…

« Lorsque nous aurons trouvé les solutions, ce sera effrayant », conclut-il. « Nous sommes en train d’y arriver. Nous laissons les autres parler et nous travaillons. Cela va prendre du temps et c’est bien comme ça ».