LeBron James (35 points) et les Lakers règnent enfin sur le derby de Los Angeles !

Correction. Voilà comment définir le premier quart-temps du match, tant les Clippers (sans James Harden) donnent la leçon à des Lakers totalement à côté de la plaque. Il faut dire que Kawhi Leonard (18 points) est « dans la zone » et, à l’instar de leur franchise player qui a inscrit quasiment autant de points que les « Purple & Gold », les Clipp’s déroulent en attaque (70% d’adresse) pour faire exploser une défense adverse aux abois (37-24).

La partie s’équilibre dans le second quart-temps. L’adresse retombe côté Clippers, les balles perdues arrivent, mais les Lakers n’en profitent pas car ils ne prennent pas plus soin du ballon. LeBron James tente de réveiller ses troupes en alignant les points dans tous les registres, mais l’hyperactif Russell Westbrook est là pour lui répondre, alors que Kawhi Leonard en remet une couche pour maintenir ses adversaires à distance (61-48).

Sous l’impulsion d’un très bon D’Angelo Russell, les Lakers reviennent des vestiaires avec un tout autre visage en attaque. Bien soutenu par LeBron James et surtout Anthony Davis à l’intérieur, « D-Lo » permet aux siens de grignoter leur retard, tandis que Kawhi Leonard et Russell Westbrook tentent de résister. C’est alors que les minutes sans LeBron sont maîtrisées par les « Purple & Gold », terriblement adroits et enfin propres balle en main. De retour, Austin Reaves se distingue et enflamme le public, avec notamment son « cross » sur Norman Powell. Changement de leader à Los Angeles (87-85) !

LeBron James toujours aussi « jeune »

Paul George monte en régime à l’entame du dernier acte, mais D’Angelo Russell et surtout un LeBron James reposé et toujours aussi décisif dans les moments-clés, lui répondent et offrent une avance confortable aux Lakers. En « back-to-back », on sent que les Clippers manquent de jus depuis la pause. Sauf que les hommes de Darvin Ham craquent à +8, notamment sur la ligne, tandis que « PG13 » reste intenable sous pression dans ce quart-temps (20 points) : un 3-points et trois lancers-francs de sa part envoient ainsi les deux équipes en prolongation (117-117) !

Coup dur d’entrée de prolongation pour les Clippers, qui perdent Paul George pour six fautes. LeBron James est, lui, toujours là et il claque d’ailleurs un énorme « alley-oop » pour mettre les Lakers à +5, après un précieux « 2+1 » d’Austin Reaves. Kawhi Leonard ne se laisse pas abattre pour autant, alors qu’Austin Reaves continue de prendre le jeu à son compte. C’est finalement Christian Wood qui scelle le succès des « Purple & Gold » sur une claquette, à l’issue d’une rencontre de folie (130-125) !

Ce QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour les Lakers. La dernière fois que les coéquipiers de LeBron James avaient remporté un derby de Los Angeles, c’était en juillet 2020, dans la « bulle » d’Orlando ! Trois ans et onze défaites plus tard, les revoilà victorieux contre leur voisin (et rival) angeleno. « LBJ » s’est d’ailleurs assuré personnellement de stopper cette triste série, se montrant encore une fois vital et « clutch » quand son équipe en avait le plus besoin dans la partie. Tout ne fut pas parfait, mais l’essentiel est là et le spectacle au rendez-vous !

– PJ Tucker en tenue. En attendant que James Harden se remette en forme, les Clippers ont pu compter sur le renfort de PJ Tucker. L’ancien défenseur des Bucks et du Heat s’est distingué sous les panneaux des Lakers avec 5 rebonds offensifs !

TOPS

✅ LeBron James. Double record pour LeBron James : celui du plus grand nombre de points (35) pour un joueur disputant sa 21e saison (ou plus) et celui du plus grand total de matchs à 30+ points (81) pour un joueur âgé de 35 ans (ou plus) ! Cerise sur le gâteau, il remporte enfin un derby de Los Angeles avec les Lakers, se montrant déterminant dans le deuxième quart-temps, pour garder en vie son équipe à -19, puis dans le quatrième et en prolongation, pour la guider vers la victoire. Il n’était toutefois pas seul, car il a pu compter sur le soutien de D’Angelo Russell, Anthony Davis, Austin Reaves, Christian Wood ou Cam Reddish.

✅ Le duo Leonard/George. Soutenus par Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George ont flambé à tour de rôle, et en « back-to-back » s’il vous plaît ! C’est d’abord Kawhi Leonard qui a montré la voie aux Clippers, avec ses 18 points dans le premier quart-temps. C’est ensuite Paul George qui a pris le relais dans le quatrième, avec ses 20 points avant de sortir pour six fautes. Une perf’ de choix, malheureusement entachée d’une défaite, en attendant James Harden. C’est en tout cas un régal de les revoir à ce niveau.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.