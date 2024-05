Russell Westbrook a trouvé une deuxième maison aux Clippers

Est-ce que Russell Westbrook va connaître une 6e équipe en quatre ans ? C’est possible puisque le MVP 2017 va tester le marché des transferts cet été, et c’est une première pour lui !

« C’est sans doute la première fois de ma carrière que je pourrai faire un choix comme free agent », a déclaré Westbrook lorsqu’on lui a posé la question sur son avenir. « Une chose que je peux vous dire, c’est que j’aime cet endroit. J’aime les gens, les fans qui m’ont accueilli, moi, mais aussi ma famille et mes amis proches. Je sais que la saison est terminée et qu’il s’est passé beaucoup de choses, mais je suis reconnaissant. J’aime vraiment être ici. »

Est-ce que ça signifie qu’il est déjà prêt à prolonger ? « Pour ce qui est de prendre une décision, je pense que je l’envisagerai quand ce sera le moment. Je ne connais pas vraiment le processus parce que c’est la première fois que j’en passe par là. On verra ce qui se passera. »

Tyronn Lue a peur de se faire piquer Westbrook

Très maladroit avec son affreux 3 sur 18 aux tirs dans la défaite face aux Suns, Westbrook s’est encore dépensé sans compter dans cette 5e manche. Son agressivité a gêné les Suns, et son dévouement a conquis tout le monde aux Clippers. A commencer par son coach qui veut le garder la saison prochaine.

« J’espère que vous avez vu qu’il en avait encore beaucoup sous le capot » répond Tyronn Lue à la presse. « J’espère qu’il sera de retour avec nous la saison prochaine. Mais cela a ouvert les yeux à beaucoup d’équipes qui pourraient le vouloir, et il pourrait être vraiment payé. Mais je veux qu’il revienne, c’est certain ».

Si Lue parle d’argent, c’est parce que les Clippers sont dans le rouge écarlate au niveau financier, et qu’ils ne pourront pas lui proposer grand chose. Est-ce que Westbrook est prêt à rester pour un modeste salaire ? Ce n’est pas certain, surtout que ses 23.6 points, 7.6 rebonds, 7.4 passes, 1.4 contre et 1.2 interception de moyenne face aux Suns ont marqué les esprits.

Westbrook se sent comme chez lui

Passé des Lakers aux Clippers cet été, Westbrook semble y avoir trouvé de la sérénité et du respect, et ça pourrait davantage compter que l’argent.

« C’est une franchise bien gérée du premier au dernier étage » apprécie Westbrook. « Je suis dans la ligue depuis longtemps, et on prend conscience de la valeur des petites choses, du personnel, des gens qui s’occupent des joueurs au quotidien. C’est quelque chose que j’ai vraiment remarqué dès le premier jour. Non seulement cela, mais c’est aussi un environnement heureux et agréable [et c’est] quelque chose que l’on ne voit pas partout. Les gens sont heureux de venir travailler, d’être entourés de personnes qui aiment leur travail, qui aiment ce qu’elles font et qui veillent à ce que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour réussir sur le terrain. »

Paul George en fait une affaire personnelle

Le mot de la fin pour Paul George, l’un des deux grands absents de cette série. Il avait tout fait pour que Westbrook arrive aux Clippers, et il fera son maximum pour qu’il reste !

« Il est redevenu le Russ qu’il était et que nous savions tous qu’il l’était encore », conclut Paul George. « Il y aura certainement des décisions à prendre. Je me suis porté garant de sa présence ici. Je me porte garant de son retour. Je pense qu’il apporte beaucoup à son équipe et c’est incroyable de le regarder. Il est plus âgé que moi et il met son physique en jeu. Il donne littéralement tout ce qu’il a pour notre franchise pendant ces playoffs. Je pense qu’il est le leader dont nous avons besoin au poste de meneur de jeu pour l’avenir et j’aimerais beaucoup qu’il revienne. »

Amen !