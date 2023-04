Avec un exceptionnel Devin Booker, les Suns coulent définitivement les Clippers

Dans une salle à guichets fermés pour le 77e match de suite, les Suns se sont fait un peu peur en dernier quart face à des Clippers accrocheurs jusqu’au bout, mais ils s’imposent finalement de six longueurs (136-130) pour boucler cette série et s’apprêter à affronter les Nuggets dès samedi en demi-finale de conférence.

Auteur d’un 3e quart temps fabuleux, avec 25 de ses 47 points, Devin Booker a tout simplement frôlé un triple-double dantesque avec 10 passes et 8 rebonds. Il a surtout fait céder le barrage californien dans un 3e quart fleuve (50-24).

Phoenix va défier Denver en demi-finale de conférence

Bien équilibrés par les performances de Kevin Durant (31 points, 6 rebonds, 4 passes) et Deandre Ayton (21 points, 10 rebonds) à l’intérieur, les Suns ont assuré l’essentiel en s’évitant un Game 5 et un nouveau déplacement à Los Angeles.

De leur côté, les Clippers doivent dire adieu à une nouvelle saison décevante, de nouveau marquée par les blessures de leurs stars, Kawhi Leonard et Paul George, de nouveau au pire moment de l’année. La franchise de Steve Ballmer va avoir du pain sur la planche durant l’été pour préparer l’ouverture très attendue de sa propre salle à Los Angeles à l’horizon 2024.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Clippers explosent en 3e quart. A+9 à la mi-temps, les Clippers étaient dans les clous. Mais ça, c’était avant la tempête ! Les Suns ont repris l’action au retour des vestiaires avec le mors aux dents, et ça s’est traduit par un cinglant 50-24 sur le 3e quart, dont une rafale, un 18-0 pris au sein d’un immense 29-7 en faveur de Suns en pleine démonstration de force. Auteur de 25 points sur la période, soit un de plus que tous les Clippers réunis, Devin Booker a fait feu de tout bois (à un incroyable 10/11 aux tirs) pour remettre son équipe en tête au tableau d’affichage avant la dernière ligne droite : +16 (111-94) !

— Le baroud d’honneur des Clippers. Après un dunk facile de Ayton, les Suns trônaient sereinement à +15 à 5 minutes de la fin. Au bord du gouffre, les Clippers semblaient quant à eux se laisser glisser, la mort dans l’âme. Mais Batum a inscrit un premier 3-points. Puis Powell. Puis c’est au tour de Mann dans le coin, juste devant son banc, de rentrer un tir de loin. Et l’écart n’est plus que de 6 unités à 4 minutes de la fin ! Batum en remet une couche et ça fait 12-0 pour revenir à -3. Norm Powell rentre le panier plus la faute et LA se rapprochera même à -2. Mais un layup raté de Westbrook, une balle perdue de Powell auront raison de cet improbable comeback…

— Les Suns s’imposent mais sans en imposer. Après leur 3e quart temps tonitruant, on aurait pu s’attendre à un dernier quart à sens unique, pour parachever leur oeuvre avec style et panache. Mais il n’en a rien été et les Suns ont en quelque sorte laissé entrevoir leurs faiblesses encore nombreuses. A l’instar d’un Durant très peu servi, d’un Chris Paul encore emprunté en attaque et tout simplement d’un mental encore bien trop friable (surtout au vu du talent accumulé dans le cinq majeur), Phoenix a manqué du « killer instinct » dont il faudra faire preuve face aux Nuggets, tête de série n°1, au prochain tour.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Son troisième quart magistral (25 points à 10/11 aux tirs) aurait pu suffire à faire son match, pour n’importe quel autre joueur NBA. Mais Booker est clairement un cas à part ! Le scoreur en série des Suns a frappé très fort pour boucler la série, avec 47 points, 10 passes et 8 rebonds. Il est pour le coup devenu le joueur des Suns avec le plus de matchs à 30 points et plus et 40 points et plus dans l’histoire des Suns, devant Charles Barkley, qui l’a félicité par micros interposés depuis son plateau de télé.

✅ Kevin Durant. L’ailier superstar n’aura pas trop vu le cuir en dernier quart (seulement 2 tirs tentés, et réussis), mais il finit tout de même à 31 points, 6 rebonds et 4 passes, grâce notamment à ses 13 points du 3e quart un peu oubliés dans le torrent offensif des Suns.

✅ DeAndre Ayton. Il n’aura pas trop eu à forcer mais Ayton a bel et bien enchaîné un quatrième double double de suite dans sa série face aux Clippers, et le plus rondelet pour finir avec 21 points et 10 rebonds. Efficace près du cercle et

✅⛔Russell Westbrook. Toujours aussi volontaire avec 14 points, 8 rebonds, 8 passes, Russell Westbrook a malheureusement beaucoup raté (3/18 aux tirs). La fatigue de l’enchaînement des matchs pour le vétéran ? Probable car on l’a vu rater un paquet de layups plutôt faciles dans la précipitation et sa débauche d’énergie permanente.

⛔ Eric Gordon. Depuis son match 1 à 19 points, c’est la galère totale pour l’arrière vétéran qui a bu le calice jusqu’à la lie cette nuit. Pourtant titularisé, Gordon n’a finalement passé que 21 minutes sur les planches, son plus petit total de la série, pour seulement 3 points et 3 passes. Un désaveu.

LA SUITE

Game 1 entre les Suns et les Nuggets en demi-finale de conférence ce samedi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.