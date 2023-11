Chris Paul ne perd plus un ballon

Avec 36% de réussite au shoot et 13% à 3-pts, Chris Paul est très maladroit depuis le début de saison. Mais le meneur All-Star se rattrape avec une statistique pointée par Steve Kerr en conférence de presse. « Il en est à 62 passes décisives pour 6 ballons perdus. C’est dingue », admire ainsi le coach de la Baie.

Cela fait un ratio de passes/ballon perdu de 10.3 ! C’est énorme et seul Mike Conley fait mieux actuellement (26) mais le joueur des Wolves, qui n’a perdu qu’un ballon cette saison, n’a distribué « que » 26 passes décisives.

« Il a d’excellents shooteurs à servir. Il est très bon pour faire cela », analyse Bruce Fraser, assistant coach à Golden State, pour Sportskeeda. « En plus du talent autour de lui, il s’est très bien intégré à notre style. Il est dans une zone de confort qui lui permet de ne pas aller trop vite. Il se plaît dans ce style. »

31 passes décisives de suite sans perte de balle !

Résultat : Chris Paul n’a plus perdu un ballon depuis quatre matches, dont celui à 13 offrandes face à Oklahoma City. Si on entre dans les détails, l’ancien des Rockets ou des Suns est ainsi à 31 passes décisives délivrées de suite sans avoir gâché la moindre possession. C’est exceptionnel et c’est précieux pour Golden State, qui a la mauvaise habitude de gâcher beaucoup de munitions, depuis des années.

« Il a un impact sur toute l’équipe. Il est excellent dans un rôle de général sur le parquet. Il sait trouver les bons joueurs au bon moment », commente encore Bruce Fraser. « Cela aide Klay Thompson, Jonathan Kuminga et on peut faire toute la liste. Chris Paul est un passeur de plus et on a ainsi un joueur de plus pour diriger le jeu. Il peut décharger Stephen Curry de ce travail. Avant, on avait Draymond Green et Andre Iguodala, qui sont des joueurs différents. Paul est un cérébral qui peut marquer. Là, il n’a pas encore bien shooté mais il peut le faire. Il n’a pas seulement rendu Stephen Curry meilleur, c’est toute l’équipe qui l’est. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 8 28 36.0 13.8 85.7 0.3 3.6 3.9 7.8 1.1 1.5 0.8 0.0 8.8 Total 1221 34 47.1 36.7 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.