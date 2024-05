Nouveau sixième homme des Warriors, Chris Paul n’aura pas attendu longtemps pour inscrire son nom dans les gros livres d’histoire de la franchise. Comme cette nuit en distribuant 13 passes face au Thunder. Pour un remplaçant des Warriors, c’est du jamais vu depuis Keith Jennings en… 1994 ! Si Golden State est allé chercher son ancien ennemi juré, c’est pour sa gestion du tempo, son sang-froid dans les fins de match serré, mais aussi pour ses mains en or. Cette nuit, CP3 n’a perdu aucun ballon !

A l’arrivée, ça donne un bilan de 4 victoires en cinq matches dans les matches serrés cette saison. « Je crois vraiment dans le fait qu’il faille empiler les victoires » explique le meneur All-Star. « On continue de chercher nos marques en défense, après un bref camp d’entraînement, l’intégration des nouveaux et des choses comme ça. Il y a des choses que nous sommes encore en train de mettre en place et de comprendre, mais nous voulons gagner des matches et trouver des solutions en même temps. »

« C’est dingue de se dire que je peux marquer un ou deux points, et que ça nous empêche pas de gagner »

Treize passes pour aucune balle perdue, c’est exceptionnel à ce niveau, et Stephen Curry apprécie grandement d’avoir un coéquipier capable de le soulager de la gestion des attaques, de leur mise en place, avec une telle sûreté.

« C’est peu de dire que c’est impressionnant » réagit le héros de la soirée. « Il a cette capacité à tout voir tout le terrain, et c’est lui qui a permis à JK (Jonathan Kuminga) d’entrer dans son match, à le mettre en bonne position. Il nous offre plus de bonnes positions, et il a aussi permis à Dario (Saric) d’enchaîner… Quand il va mettre des tirs, ce sera encore plus plaisant. Mais clairement, c’est impressionnant et je suis super jaloux de son ratio passes/balles perdues. C’est quelque chose que je n’ai pas dans mon jeu. »

Au final, le seul hic, c’est ce 0 sur 6 aux tirs, pour un petit point marqué. Depuis le début de saison, Chris Paul shoote à 33% aux tirs, dont 5% à 3-points… Le meneur All-Star n’a mis qu’un 3-points sur 21 tentatives !!!

« Il n’y a rien à faire… Mais ce qui est bien, c’est que je sais que ce n’est pas normal » réagit-il. « C’est dingue de se dire que je peux marquer un ou deux points, et que ça nous empêche pas de gagner. C’est un sacré luxe ! »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.