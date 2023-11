Stephen Curry climatise le Thunder à la dernière seconde !

Mercredi, face à des Kings privés de leur meneur star, De’Aaron Fox, les Warriors ont gagné sur un tir de Klay Thompson avec 0,2 secondes à jouer. Cette nuit, face à un Thunder privé de Shai Gilgeous-Alexander, leur meneur star, les Warriors ont également gagné avec 0,2 secondes à jouer grâce à un lay-up à la cuillère de Stephen Curry (30 points, 8 rebonds, 7 passes) au-dessus de Chet Holmgren. C’est la cinquième victoire de suite des Warriors, et la quatrième en quatre rencontre à l’extérieur cette saison.

Avec un Dario Saric (20 points) bouillant, les Warriors font la course en tête pendant toute la première mi-temps. Ils prennent plusieurs fois neuf points d’avance mais leurs douze ballons perdus permettent au Thunder de rester en embuscade. Dans le sillage de Chet Holmgren (24 points, 8 rebonds, 5 passes), Oklahoma City reste agressif et fait souffrir la défense de Golden State avec du « drive & kick » incessant. Un 8-0 les ramène à -2 à la pause (69-67).

L’adresse diabolique du Thunder continue de plus en troisième quart-temps. Lu Dort marque 16 points à 100% de réussite lors des sept premières minutes de la période, dont 4/4 à 3-points, pour mettre Oklahoma City devant (100-93). Il faut 12 points de Stephen Curry pour limiter la casse, avant que le maestro Chris Paul (13 passes) ne réveille Jonathan Kuminga (19 points) pour permettre aux Warriors de revenir à égalité (106-106).

14 points de Josh Giddey lors des cinq premières minutes du dernier quart-temps et les drives physiques de Jalen Williams (18 points, 8 passes) ont donné le contrôle du match au Thunder (133-127).

Les Warriors n’ont pourtant jamais baissé les bras. Un 2+1 de Draymond Green, 6 points sur rebonds offensifs d’Andre Wiggins (17 points) et de Jonathan Kuminga, un 3-points de Klay Thompson (18 points) mettent les deux équipes dos à dos (133-133). Lors des dernières 75 secondes, les deux équipes se rendent coup pour coup avant que Stephen Curry ne terrasse le Thunder avec un touché soyeux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money time » complètement fou. Après 46 minutes d’adresse diabolique de part et d’autre, les deux dernières minutes du match ont duré une éternité avec Draymond Green au coeur de la tempête. Mark Daigneault a gagné un challenge sur un écran mobile de l’intérieur, Steve Kerr a perdu un challenge sur une faute de son joueur sur Chet Holmgren, et les arbitres ont demandé à revoir un possible coup de coude de Green sur Holmgren. Enfin, sur le lay-up de la victoire de Stephen Curry, Green touche le cercle avant que le ballon ne rentre mais après cinq minutes de « review », le panier du double MVP a finalement été validé, donnant la victoire aux Warriors.

– Chet Holmgren et le Thunder impressionnent. Sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder partait de loin face à des Warriors en pleine bourre. Dès les premières minutes, Chet Holmgren a donné le ton en attaquant les Dubs. Jalen Williams, Lu Dort et Josh Giddey ont fait de même. Le Thunder est l’équipe qui « drive » le plus de la ligue et les Warriors ont été incapables de les ralentir pendant toute la soirée. OKC a terminé la rencontre avec 60% de réussite et 52% à 3-points ! Les hommes de Mark Daigneault ont toutefois fini par perdre la rencontre car leurs 19 ballons perdus et 13 rebonds offensifs concédés ont donné 53 points aux Warriors, un déficit de 22 points…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.