Chris Paul raconte sa première fois comme remplaçant

1 365 matchs joués en carrière, playoffs inclus, et pas un seul en sortie de banc. Pour la première fois en 19 ans de carrière, Chris Paul n’était pas titulaire cette nuit, avec les Warriors sur le parquet des Rockets. Selon ESPN, ce match a ainsi mis fin à la plus longue série du genre en cours, depuis 1970-71.

« C’était clairement différent », commente le meneur remplaçant, en pensant par exemple à son échauffement. « Mais au final, cela reste du basket », ajoute-t-il. Chris Paul a simplement dû patienter cinq minutes de plus à regarder les titulaires, parmi lesquels Draymond Green, qui effectuait sa rentrée. En son absence, liée à une blessure à la cheville, « CP3 » avait gardé sa place dans le cinq depuis le début de saison.

Un All-Star qui se sacrifie

Comme c’était plus ou moins attendu, Steve Kerr lui a demandé de changer ses habitudes pour le bien de l’équipe. « La façon dont Chris a tout accepté est impressionnante. Il a simplement hoché la tête et a dit : ‘Allons les chercher (les Rockets)’. Il n’en fait jamais une histoire. C’est un vétéran, un grand joueur, un All-Star qui fait preuve d’un tel sacrifice, cela donne le ton à toute l’équipe », juge le coach, en faisant un parallèle avec l’attitude d’Andre Iguodala par le passé.

Après deux premières sorties avec au moins 33 minutes de jeu et un double-double de moyenne (12 points et 10,5 passes), Chris Paul a joué 27 minutes cette nuit. Le temps tout de même de cumuler 8 points (3/8 aux tirs dont 0/3 de loin), 7 passes et 5 rebonds. Et surtout d’apporter un sentiment de sérénité à la « second unit ».

« J’apprécie le fait que nous ayons gagné, c’est le plus important »

Cet impact est bien illustré par son… +22 au score lorsqu’il était en jeu, le meilleur ratio de tous les protagonistes présents. L’ancien chef d’orchestre des Suns a notamment joué un rôle important dans le « run » du début du second quart-temps.

« C’est tout ce que je dois faire pour aider notre équipe à gagner. Si cela signifie (sortir du banc), si cela signifie ne pas finir certains matches ou autre, vous savez, si vous avez la chance de jouer assez longtemps dans votre carrière, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont être différentes et je suis là », minore ainsi le joueur de 38 ans.

Ce dernier a-t-il apprécié cette expérience amenée à être reconduite ? « Je ne déteste pas. Ce n’est pas une question d’apprécier ou non. J’apprécie le fait que nous ayons gagné, c’est le plus important », balaye le joueur qui, selon ESPN, a vocation à jouer la majorité de ses minutes avec les remplaçants, qu’il soit titulaire ou non. L’idée étant de permettre aux Warriors de mieux aborder les séquences sans Stephen Curry et les autres joueurs majeurs.

Avec la fin de la série de Chris Paul, c’est désormais Damian Lillard, qui a joué son 833e match en carrière dimanche soir, qui détient la plus longue série de titularisations consécutives en cours, devant Kyrie Irving (748). On rappelle que LeBron James était sorti du banc des Lakers une fois l’an dernier.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 2 34 33.3 0.0 85.7 0.5 3.5 4.0 10.5 1.0 2.5 2.0 0.0 12.0 Total 1216 34 47.2 36.8 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.