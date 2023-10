Patty Mills revient sur l’échec du trio Irving-Durant-Harden aux Nets

Portés par leur duo Irving-Durant puis renforcés par l’arrivée de James Harden, les Nets pensaient pouvoir atteindre les sommets. Il faut reconnaître qu’il s’en est fallu de peu, une pointure de chaussure, pour qu’ils éliminent les Bucks, futurs champions, au stade de demi-finale de conférences des playoffs 2021. Mais le destin en a décidé autrement et le projet a fini par s’effondrer sur la fin de saison dernière avec les départs coup sur coup de Kyrie Irving pour Dallas et Kevin Durant pour Phoenix.

De retour à New York pour affronter les Knicks avec sa nouvelle équipe d’Atlanta, Patty Mills est revenu sur ce beau gâchis auquel il a participé de 2021 à 2023. Pour le meneur australien, champion NBA avec les Spurs en 2014, ce sont les nombreux épisodes extra-sportifs qui ont fini par avoir raison de ce groupe.

« Il y avait évidemment beaucoup d’autres choses en dehors du basket. C’est difficile d’être dans un endroit où vous êtes en compétition pour gagner un titre, et je suis déjà passé par là, où vous devez essayer de limiter au maximum les perturbations » , a-t-il confié. « Peu importe si vous vous battez pour un titre, ou si vous avez une cible dans le dos, il y aura des éléments qui vont venir vous perturber. Il s’agit simplement de savoir comment y faire face. Et nous n’avons pas fait le meilleur travail possible pour gérer ces distractions. C’est ce qu’il faut être capable de faire au bout du compte ».

Kyrie Irving au cœur de trop de polémiques

Il faut dire que ces fameuses « distractions » ont été nombreuses à cette époque, et principalement causées par Kyrie Irving entre son statut vaccinal qui l’empêchait de jouer l’intégralité des matchs de son équipe et sa promotion d’un film antisémite qui lui a valu une suspension. On peut également mentionner l’inexpérience de Steve Nash qui a fini par être englouti par ces polémiques extra-sportives, et enfin la blessure au genou de Kevin Durant en janvier 2023 pour achever le tout.

« Je crois que partout où tu vas, le meilleur scénario est que tout tourne autour du basket, et de trouver comment progresser sur un terrain de basket. Donc quand tu regardes la situation ici, il y a clairement eu beaucoup de fois où il y a eu des perturbations qui ont eu raison de nous et ça a eu des conséquences », a-t-il ajouté.

Pendant que de son côté, Kyrie Irving, qui a affronté les Nets vendredi soir avec sa nouvelle équipe de Dallas, se réjouissait d’avoir pu quitter Brooklyn, Patty Mills s’est dit lui aussi heureux d’être sorti de ce marasme et d’avoir retrouvé une ambiance plus saine à Atlanta et davantage concentrée sur le basket, même si les résultats ne sont pas encore là.

« C’est un super environnement. Ce que Coach Snyder a mis en place ici est rafraîchissant pour moi. Cela me rappelle beaucoup l’époque où j’étais à San Antonio avec Gregg Popovich et où j’étais capable de diriger un navire. Mais le mieux dans tout ça, ce sont les gars dans le vestiaire. Ils ont faim, ils sont enthousiastes, ils ont du talent et ils veulent progresser », a-t-il poursuivi. « Vous n’avez pas à vous soucier de l’éthique du travail de la moindre personne ici. Ils sont impatients à l’idée de s’améliorer et de me poser des questions. C’est donc formidable pour moi de pouvoir apporter une valeur ajoutée non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire ».

Patty Mills Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 POR 10 4 41.7 50.0 57.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 2.6 2010-11 POR 64 12 41.2 35.3 76.6 0.3 0.5 0.8 1.7 1.0 0.4 1.0 0.0 5.5 2011-12 SAN 16 16 48.5 42.9 100.0 0.3 1.5 1.8 2.4 0.9 0.6 1.6 0.1 10.3 2012-13 SAN 58 11 46.9 40.0 84.2 0.2 0.7 0.9 1.1 1.0 0.5 0.7 0.1 5.1 2013-14 SAN 81 19 46.4 42.5 89.0 0.4 1.7 2.1 1.8 1.4 0.8 0.8 0.1 10.2 2014-15 SAN 51 16 38.1 34.1 82.5 0.4 1.1 1.5 1.7 1.1 0.6 0.7 0.0 6.9 2015-16 SAN 81 21 42.5 38.4 81.0 0.3 1.6 2.0 2.8 1.3 0.7 0.9 0.1 8.5 2016-17 SAN 80 22 44.0 41.4 82.5 0.3 1.5 1.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.0 9.5 2017-18 SAN 82 26 41.1 37.2 89.0 0.3 1.6 1.9 2.8 1.6 0.7 1.3 0.1 10.0 2018-19 SAN 82 23 42.5 39.4 85.4 0.3 1.9 2.2 3.0 1.6 0.6 1.1 0.1 9.9 2019-20 SAN 66 23 43.1 38.2 86.6 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.8 0.8 0.1 11.6 2020-21 SAN 68 25 41.2 37.5 91.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.2 0.6 1.0 0.0 10.8 2021-22 BRK 81 29 40.8 40.0 81.4 0.2 1.7 1.9 2.3 1.4 0.6 0.9 0.2 11.4 2022-23 BRK 40 14 41.1 36.6 83.3 0.2 0.9 1.1 1.4 0.8 0.4 0.8 0.1 6.2 Total 860 20 42.6 38.9 85.4 0.3 1.4 1.7 2.3 1.3 0.6 1.0 0.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.