En prolongation, Victor Wembanyama arrache sa première victoire avec les Spurs !

Le deuxième match de la « Wemby era » oppose les Spurs aux Rockets. Un second derby texan pour Victor Wembanyama, qui se frotte à une franchise qui l’avait bien gêné en présaison et à un Jabari Smith Jr. qui n’avait pas apprécié qu’il se réjouisse de ne pas atterrir à Houston au moment de la « lottery ».

L’entame de partie de Victor Wembanyama est intéressante, puisqu’il est recherché et trouvé près du cercle ou à mi-distance pour lancer San Antonio. Problème : il manque d’adresse et, de l’autre côté, Alperen Sengun et Fred VanVleet font le nécessaire pour mettre Houston sur de bons rails dans ce premier quart-temps très équilibré (25-23).

Dans le second, les deux équipes continuent de faire jeu égal. Victor Wembanyama, toujours maladroit, s’écarte du cercle pour artiller de loin, mais la réussite n’est pas plus au rendez-vous pour lui. Heureusement pour les Spurs, Devin Vassell et son banc, portés sur le shoot, sont là pour répondre à un Jalen Green qui monte en puissance côté Rockets, à mi-distance ou dans la peinture (52-52).

Après la pause, Houston tente de se détacher en faisant fructifier les pertes de balle adverses, sous l’impulsion de Fred VanVleet, Jalen Green ou encore Alperen Sengun. Clairement dans le dur au tir, Victor Wembanyama tente de contribuer autrement alors que son temps de jeu est réduit, et ce sont notamment Keldon Johnson, Jeremy Sochan ou Cedi Osman qui s’assurent, laborieusement, de maintenir San Antonio au contact (83-76).

Le quatrième quart-temps voit Victor Wembanyama retrouver des couleurs, grâce à deux gros dunks, sur « alley-oop » ou devant Jabari Smith Jr. Pour autant, les Rockets gardent les commandes en s’appuyant sur un cinq particulièrement efficace. Devin Vassell et Cedi Osman font de leur mieux pour réduire l’écart.

Cela fonctionne, alors que le « money time » est sous pression. Les deux équipes se rendent coup pour coup et, après deux lancers ratés de Jabari Smith Jr, « Wemby » égalise en puissance pour les Spurs à 20 secondes de la fin (111-111). Prolongation, et les hommes d’Ime Udoka peuvent s’en vouloir !

Moment choisi par San Antonio pour surfer sur sa fin de dernier acte. Plein d’énergie, les joueurs de Gregg Popovich agressent Houston en permanence, qui déjoue logiquement au fil des minutes et ne s’en relèvera finalement pas, à la suite d’un jeu de lancers-francs. Pour le plus grand bonheur du Frost Bank Center (126-122) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Victor Wembanyama doit encore prendre ses marques. Comme lors de sa première sortie, « Wemby » a soufflé le très chaud et le très froid. Le très chaud, avec sa protection de cercle et ses dunks ou paniers, notamment celui de l’égalisation, dans le quatrième quart-temps. Le très froid, avec ses nombreux ratés dans les trois premiers quarts-temps, que ce soit près du cercle, à mi-distance ou surtout à 3-points. L’apprentissage se poursuit pour le Français, qui cherche sa place dans l’attaque texane et dans les rotations de Gregg Popovich.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio VanVleet – Green – Sengun. Malgré quelques pertes de balle préjudiciables, les trois joueurs ont porté l’attaque des Rockets durant l’intégralité de la soirée, dans des registres différents. Même si, comme tous leurs coéquipiers, ils ont quelque peu plongé en fin de partie, se montrant incapables de réveiller leur équipe.

✅ Devin Vassell et Keldon Johnson. Victor Wembanyama dans le dur, l’arrière et l’ailier des Spurs ont assuré au scoring pour guider les hommes de Gregg Popovich la majeure partie de la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 99 DET 111

MEM 104 DEN 108

ATL 120 NYK 126

BOS 119 MIA 111

CLE 105 OKC 108

CHI 104 TOR 103

SAS 126 HOU 122

DAL 125 BRO 120

UTH 120 LAC 118

POR 97 ORL 102