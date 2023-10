Victor Wembanyama : « C’est un jour dont je me souviendrai ! »

Après une première en demi-teinte face aux Mavericks, Victor Wembanyama a donc répondu avec la manière, avec la victoire face aux Rockets, une performance digne d’un futur « Rookie Of The Year », et certaines actions d’éclat ont mis le feu à la salle des Spurs, comme ce double contre sur Jabari Smith Jr., ce dunk arrière au début du 4e quart-temps ou ce panier, en force, pour arracher la prolongation. De quoi faire oublier ce 7 sur 19 aux tirs et ce 0 sur 6 à 3-points.

« C’est juste une victoire mais c’est un jour dont je me souviendrai. J’aime vraiment, vraiment gagner. C’est ce que j’aime le plus dans la vie, et c’est un sentiment génial » a-t-il expliqué en conférence de presse. « De retour dans le vestiaire, Pop m’a fait remarquer le fait que c’était ma toute première victoire en NBA, et ça m’a simplement rendu fier. Mais ce n’est qu’une victoire, et il y a encore beaucoup de matches à jouer. »

Une montée en puissance au fil des quart-temps

Les Spurs étaient menés de 2 points à 32 secondes de la fin lorsque « Wemby » a pris le rebond défensif, puis a demandé la balle au poste bas. Il s’est retourné face au cercle, et a débordé son défenseur pour aller marquer en force. Il s’agissait de ses 8e et 9e points du quart-temps, et il va enfoncer le clou dans la prolongation avec ce fadeaway sur Dillon Brooks.

Il en profite même pour pointer du doigt le Canadien, spécialiste du « trashtalking ». Alors que ce n’est pas forcément son point fort, il a verrouillé le rebond dans les cinq minutes supplémentaires pour sceller la victoire.

« Je suis fier de ce qu’on a fait ce soir » poursuit-il. « On voit où l’on peut s’améliorer. Une victoire reste une victoire, mais ça montre qu’on a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le plan collectif. »

Sur le plan individuel, ses 21 points, 10 rebonds, 3 interceptions et 3 contres, et surtout la victoire, font oublier son 2 sur 10 aux tirs en première mi-temps et son 0 sur 6 à 3-points. Pour la petite histoire, il est le premier joueur des Spurs à cumuler 20 points, 10 rebonds et 3 contres dans un match depuis Tim Duncan.

Coach Pop’ engueule Wemby

« C’est un compétiteur évidemment ! Il sera décisif et fera le maximum pour gagner. Mais ils sont tous comme ça » tempère Gregg Popovich. « On a montré du sang froid, et parfois moins. C’est un travail en cours, et ce qui est bien, c’est qu’ils se sont accrochés. »

Un Pop’ qui n’a pas hésité à « engueuler » Victor Wembanyama dans le « money time ». Il voulait un entraînement à la dure, il va aussi découvrir le coaching à la dure.

« C’est de ma faute, j’avais oublié un système. C’est une petite erreur, mais il avait 100% raison de me crier dessus. Je m’en excuse » conclut « Wemby », dont la prochaine sortie est prévue dimanche soir, chez les Clippers.