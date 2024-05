Comment les Rockets sont parvenus à gêner Victor Wembanyama

Par quatre fois, les Rockets vont affronter Victor Wembanyama cette saison, et les joueurs d’Ime Udoka étaient impatients de défier le nouveau phénomène de la NBA.

Absent lors de la première manche lundi soir, le rookie des Spurs était bien là mercredi, et les Rockets ont multiplié les approches pour défendre sur lui. Dillon Brooks absent, c’est Reggie Bullock qui s’y est collé parfois, ainsi que Jabari Smith Jr, Jermaine Samuel, Jae’Sean Tate ou bien sûr Alperen Sengun.

Du haut de son 1m95, Jae’Sean Tate était missionné en première mi-temps, et « Wemby » n’a pas mis un tir.

« On sait que tous les regards sont braqués sur lui et qu’il est très exigeant avec lui-même » a réagi l’ailier des Rockets. « C’est la même chose pour tout le monde en NBA. Face à un gars comme lui, avec son envergure et sa taille, il faut défendre sur lui très tôt, car s’il s’approche du bord, il va faire des ravages ».

L’écarter du cercle et le défier physiquement

Même réponse chez Jabari Smith Jr. qui s’est retrouvé face à lui des deux côtés du terrain. Le « sophomore » des Rockets a constaté que le shoot de « Wemby » était « incontrable ».

« C’est difficile car ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours, une telle taille et sa capacité à shooter. On ne peut pas vraiment le contester. Il faut essayer de faire son travail en amont, être physique avec lui et essayer de lui rendre la tâche difficile. »

Selon Ime Udoka, l’une des solutions est donc de lui coller un joueur bien plus petit, comme Jae’Sean Tate ou Reggie Bullock, pour le harceler sur son dribble et dans ses déplacements.

« De manière générale, à l’exception de quelques fautes, nous avons bien joué contre lui », estime l’entraîneur des Rockets. « Nous voulions lui enlever de l’espace sur les post-up, l’obliger à se contenter d’un tir en suspension ou d’un fadeaway. Nous avons utilisé notre puissance pour le repousser vers l’extérieur. Personnellement, je suis très à l’aise avec nos petits ailiers qui montent sous lui et l’écartent de ses positions. Il est évident que ce sera un challenge difficile, mais on peut être physique avec lui. »

Un premier aperçu concluant

À l’arrivée, Victor Wembanyama termine avec 15 points, 6 rebonds et 2 contres, et surtout la victoire. Mais à Houston, qui évoluait sans trois titulaires, on est satisfait de cette première.

« C’était bien d’avoir un aperçu et de voir comment ça se passe contre lui », conclut Ime Udoka. « Nous voulions voir des gars différents sur lui, des gars qui auraient une chance de le défendre. Lorsqu’ils sont passés en « small ball », ils ont mis quatre shooteurs autour de lui, et Alpi a pu défendre sur lui pendant une minute ».

Mais a priori, on ne devrait pas revoir souvent Alperen Sengun face au Français pendant la saison…